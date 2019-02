„Respekt, Toleranz und ein großes Herz“

Der landwirtschaftliche Familienbetrieb - Stärke und Gefahr zugleich? Mit dieser Hypothese hat Angelika Sigel von der Beratungsstelle des Bauernwerkes ihren Vortrag im Gemeindehaus in Schura am Montagabend begonnen.

Organisiert wurde der Abend von Susanne-Marie Wagner vom Evangelischen Bauernwerk Württemberg mit Sitz in Hohebuch. Ihren Vortrag teilte die Agraringenieurin Angelika Sigel in drei Teile auf. Den Betrieb, die Familie und die Mehrgenerationen-Lebensform, wobei sie die Hofübergabe abschließend ansprach.

„Das besondere an einem landwirtschaftlichen Familienbetrieb ist, dass zwei Systeme miteinander verknüpft sind“, sagte die Referentin. 90 Prozent aller Betriebe in Deutschland seien familiengeführte Unternehmen, doch kaum irgendwo lägen Arbeits- und Privatbereich so nah beieinander wie in landwirtschaftlichen Unternehmen. „Der Betriebsinhaber ist selbst Sohn, aber eventuell auch Ehemann und Vater. Die Frau ist Ehefrau und Mitarbeiterin, Kinder sind zumeist auch Mitarbeiter“, erklärte Angelika Sigel.

Das könne ein gelungenes Lebensmodell sein, denn die Entscheidungswege sind kurz, die Kinder erleben die Arbeitswelt ihrer Eltern und selbst das Zusammenleben mehrerer Generationen könne ein Vorteil sein, so die Referentin. „Doch genau da lauert auch die Gefahr, denn die Rollen überschneiden sich zur selben Zeit am selben Ort“, fuhr Sigel fort.

Sie erläuterte das an einem Beispiel aus ihrer Berufspraxis. Der Sohn eines Landwirts kam morgens zu spät in den Stall. Die Mutter und Mitarbeiterin des Betriebes verteidigte den Sohn und warb beim Vater und Betriebsinhaber um Verständnis. Am Ende stritten sich die Eheleute. Angelika Sigel dröselte die Rollen auf und erläuterte, dass die Frau aus der Sicht der Mutter sprach, während der Vater aus der Sicht des Chefs die Pünktlichkeit seines Mitarbeiters, in dem Fall des Sohnes, erwartete. Der Streit der Eheleute resultierte aus der Verquickung der Positionen.

Anhand weiterer Beispiele konnte die Referentin ihren Zuhörern deutlich machen, dass es wichtig ist, Positionen klar zu machen, Spielregeln festzulegen. Ebenso plädierte sie dafür, die Bereiche so weit als möglich zu trennen. Zum Beispiel indem in einem Betrieb spezielle Teambesprechungen stattfinden und so der Familientisch für Belange der Familie frei bleibt. „Eine Partnerschaft wird von ganz alleine schlecht. Da muss man gar nichts dazu tun“, war eine der Aussagen Angelika Sigels. Unter dem Zitat „Turbo im Betrieb und Kolbenfresser in der Familie“, fasste sie Erfahrungen aus ihrer Berufspraxis zusammen, die zeigten, dass viele sich rasch nur noch über die Arbeit definieren.

Stärken und Schwächen im Zusammenleben

Auch die Stärken und Schwächen, die aus dem Zusammenleben mehrerer Generationen resultieren, konnte die Agraringenieurin verdeutlichen. Zum einen profitieren die Generationen voneinander, doch wenn die Hofübergabe stattgefunden hat, sollte die Betriebsführung durch die jüngere Generation auch respektiert werden. „Wenn man so eng zusammenlebt, dann braucht es viel Respekt, Toleranz und ein großes Herz“, sagte Sigel.

Weiterhin machte sie klar, dass eine Hofübergabe niemals zu einhundert Prozent gerecht verlaufen kann. Ihren Zuhörern gab sie mit auf den Weg, dass das übergebende Paar sich einig sein müsse, unter welchen Voraussetzungen die Übergabe stattfindet. Die Übernehmenden müssen sich positionieren können und die weichenden Erben brauchen Transparenz in den Vorgängen.