Rennen für den neuen Schulhof

Runde um Runde sind am Freitagnachmittag etwa 100 Schüler der Friedensschule gelaufen. So haben sie Sponsorengelder verdient, um die Sanierung des Schulhofs voranzubringen. Das Engagement von Kindern, Schulteam und Eltern ist groß, eint sie doch ein Ziel: 25 000 Euro in zwei Jahren zu sammeln.

„Ich schaff’ noch eine Runde“, winkte ein kleiner Junge lässig ab, als er von seiner Mutter am Streckenrand gefragt wird, ob er aufhören möchte. Mit jeder Runde, die er läuft, fließt mehr Geld in die Spendenkasse. „Verausgaben muss sich trotzdem niemand“, sagte Fördervereinsvorsitzende Martina Möbius lachend. Wer keine Lust mehr aufs Laufen hatte, der konnte den Handwerkermarkt besuchen und Deko-Artikel aus Holz, Windlichter oder ganze Kräuterbeete kaufen. Neue Energie konnten Läufer wie Zuschauer mit Fruchtspießen, Muffins und Getränken nachtankt. „Der Erlös fließt komplett in die Neugestaltung des Schulhofs“, so Möbius.

Der Aufwand, den das Organisationsteam betrieben hat, war enorm. Für alle Kinder, die am Lauf teilnahmen, wurden Laufkarten gedruckt. Jede gelaufene Runde konnte so abgehakt werden. „Die Kinder haben sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die jede Runde bezahlen“, erklärte Moni Thomma das Konzept. Sie hat mit einer kleinen Gruppe weiterer Mütter und unterstützt durch Lehrerin Sandra Heizmann, die Idee des Sponsorenlaufs entwickelt und umgesetzt. „Die Zusammenarbeit mit dem Team der Friedensschule war großartig“, so Thomma.

Straßen gesperrt

Acht Straßenzufahrten mussten gesperrt werden, um Autos von der Laufstrecke fern zu halten - diesen Part übernahm Straßenbau Walter ehrenamtlich. Während sich die Eltern der vierten Klassen um die Organisation kümmerten, sorgten die Eltern aus den anderen Stufen für die Verpflegung. „Das alles hat aber nur funktionieren können, weil sich auch das Team der Friedensschule mit ganz viel Herzblut eingebracht hat. Alle haben mitgeholfen: Die Lehrer, die Sekretärin und der Hausmeister“, unterstreicht Moni Thomma.

Und während die Kinder ihre Runden drehten, verbreitete sich eine gute Nachricht: „Ein anonymer Spender hat 5000 Euro für den Schulhof gespendet“, konnte Martina Möbius es kaum fassen. „Zusammen mit dem Geld des Spendenlaufs bringt uns das ein ganzes Stück weiter.“ Weitere Aktionen, wie ein Weihnachtskonzert, sollen folgen.

Wie viel Geld die Schüler erlaufen haben, zeigt sich am Montag.