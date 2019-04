Reitverein veranstaltet großes Turnier

Auf die Pferde, fertig. los heißt es ab Freitag, 26. April, wieder auf der Trossinger Reitanlage von Stefanie Hoffmann. An dreieinhalb Tagen messen sich dort junge Reiter aus der ganzen Region in Dressur, Springen und Geländeprüfungen.

„Rund 600 Starts sind bisher gemeldet“, sagt Stefanie Hoffmann. Einige Reiter starten dabei in mehreren Disziplinen, bis zum Turniertag können sich noch Teilnehmer nachmelden. „Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist für einen kleinen Verein wie uns schwierig zu stemmen“, meint Stefanie Hoffmann, „ohne ein engagiertes Team wäre das gar nicht möglich.“

Mit dem letzten Schnee begannen auf der Reitanlage am Ortsrand die Vorbereitungen für die Reitertage. Viele Reitschüler helfen beim aufräumen und putzen, es werden neue Hindernisse für die Springprüfungen gebaut und bunt gestrichen. Vor Turnierbeginn wird der Reitstall mit Blumen dekoriert und die Reitschüler polieren das Sattelzeug auf Hochglanz. Wer geschickt ist, kann den Pferden Mähne und Schweif einflechten.

An den vier Tagen selbst sind dann täglich zwischen 15 und 20 Helfer im Einsatz, berichtet Hoffmann, die unter anderem für die Bewirtung sorgen - für den Verein die einzige Möglichkeit, bei dem Turnier ein bisschen zu verdienen, weshalb die Reiter auch auf viele Gäste und Zuschauer hoffen. Denn die Startgelder, die jeder Teilnehmer bezahlt, fließen in die Infrastruktur, so die Reitstallbesitzerin. „Wir brauchen vor Ort unter anderem Tierarzt und Hufschmid“, sagt sie. Der Verein habe mit den jährlichen Reitertagen auch schon Minus gemacht. „Kleine Gewinne stecken wir dann ins nächste Turnier und die entsprechende Ausstattung dafür.“

Chance auf Turnierteilnahme

Generell, sagt Stefanie Hoffmann, seien solche Veranstaltungen für die kleinen Vereine mit viel Idealismus und keinem Gewinn verbunden.

Zumindest keinem finanziellen. Denn für Hoffmanns Reitschülerinnen sind die Reitertage die große Möglichkeit, zu zeigen, was sie im Sattel drauf haben und ihre Fähigkeiten mit anderen Reitern zu messen. „Beim eigenen Turnier dürfen meine Schulpferde nämlich mitmachen“, sagt Hoffmann. Für auswärtige Turniere stellt sie die Vierbeiner nicht zur Verfügung; wer eine Turnierkarriere anstrebt, braucht ein eigenes Pferd oder eine Reitbeteiligung. „Die Schulpferde arbeiten unter der Woche viel, die brauchen den Ruhetag auf der Koppel“, erläutert Stefanie Hoffmann.

Die Reitertage starten am Freitag um 13 Uhr mit Dressur und Jungpferde-Prüfungen. Am Samstag, 27. April, geht es mit Stil- und Teamspringprüfungen weiter, am Sonntag können Interessierte ab 9 Uhr Springen über feste Hindernisse wie bei Vielseitigkeitsprüfungen verfolgen. „Das Indoor-Geländespringen ist eine gute Möglichkeit, in den niederen Klassen in die Vielseitigkeit reinzuschnuppern“, sagt Stefanie Hoffmann. Am selben Tag finden noch weitere Spring- und Dressurprüfngen statt. Der 1. Mai steht dann im Zeichen der Familien: Am 1. Mai finden ab 8 Uhr Kinder- und Jugendprüfungen statt.