Reges Treiben in der Osterbäckerei

Überraschungseier zum Löffeln, Osterhasen in Tontöpfen und ganz ungewöhnliche Schinken-Käse-Toasts: Zwölf Jungen und Mädchen haben nicht schlecht über die Backkünste gestaunt, die ihnen Tanja Lipke-Baus bei der „Osterbäckerei für Kinder“ der Volkshochschule vermittelte.

In der Löhrschulküche herrscht reger Betrieb. Heute ist auch eine Mädchengruppe dabei, die Kindergeburtstag feiert. Zwölf Teilnehmer, so Tanja Lipke-Baus, sei so ziemlich das Limit. „Viel mehr dürfen es nicht sein, sonst habe ich keinen Überblick mehr“, sagt sie, und im nächsten Moment: „Vorsicht, heiß, zieh dir Handschuhe an.“ Sie huscht von einem Küchenteam zum nächsten, passt auf, dass sich keiner die Finger am heißen Backblech verbrennt, dass die Rezepte richtig befolgt werden, oder dass die Kinder nicht zuviel vom Teig aus der Schüssel naschen.

Auf der einen Seite trennen die Kinder in Gruppen Eier und mischen Mehl unter den Teig, damit er nicht verklebt. Im Backofen duften schon die ersten Muffins. An den Herdplatten auf der gegenüberliegenden Seite belegen drei der jungen Teilnehmer ganz nach Geschmack Toasts mit Schinken, Käse, Pilzen, Paprika. Während das auf den ersten Blick wie ganz normale Schinken-Käse-Toasts aussieht, hat Tanja Lipke-Baus das bekannte Sandwich etwas aufgepeppt: In die Toasts wird mit einer Plätzchenform ein Loch gestochen, in das die Kinder vorsichtig Wachteleier laufen lassen.

„Heute backen wir außerdem Schäfchen-Muffins, Topfhasen und Ü-Eier“, sagt die Dozentin. Sie bietet das Osterbacken in der Volkshochschule schon seit fünf Jahren an und weiß, womit sie die Kinder überraschen kann. Zum Beispiel sind auch Überraschungseier für die Kinder erstmal nichts Neues, gibt es sie doch in jedem Supermarkt zu kaufen. Doch das Rezept, das Tanja Lipke-Baus ihnen mitgebracht hat, ist viel raffinierter: Die Schokoladeneier werden im Inneren mit einer Quarkcreme aufgefüllt. Zwölf Kinder staunen nicht schlecht: So haben sie Überraschungseier noch nicht gegessen.