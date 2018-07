Regen trübt die gute Stimmung

Der Kilbemärt ist; zumindest was den Samstag anbelangt, weitgehend „ins Wasser gefallen“. Am Sonntag lockte am Morgen die Sonne die Besucher auf den Markt, am Mittag setzte dann der wiedereinsetzende Regen einen etwas zu frühen Schlusspunkt des traditionellen Marktes mit verkaufsoffenem Sonntag.

Von unserer Mitarbeiterin Ingrid Kohler

Schade, die Vereine hatten sich viel Mühe gemacht mit dem Aufbau des Zelt- und Pavillondorfs auf dem Rudolf-Maschke-Platz, doch am Samstag blieben die Gäste aus, der Regen prasselte auf die Zelte und die Wirte besuchten sich der Not gehorchend gegenseitig. Selbst der Glühwein, den das Centro Italiano kurzfristig organisierte, fand keine Abnehmer. Unter das Vordach der Bücherei Müller „verkrochen“ hatte sich der Kinderschutzbund - doch nur eine Handvoll Kinder bastelte mit klammen Fingern Laternen und herbstliche Deko. Im Trockenen saßen die wenigen unter den zu Regen- umfunktionierten Sonnenschirmen und ließen sich von Kasperle und Bello begeistern.

Beim Computer-Quiz der Jungs vom Informatik-Club I-House der Stadtjugendpflege gab es unter den Gewinnen einen zum Wetter passenden, einen „Regenwurm“. Im beheizten Zelt der Reservisten heizte am Abend die XXL-Band mit zünftiger Musik ein. Die Patenkompanie der Stadt Trossingen, das Versorgungsbataillon der 3./BCS Donaueschingen, gewährte Einblicke in die Arbeit und für die jüngsten Besucher hatten die Reservisten eine Lego-Race-Bahn aufgebaut. Die kleinen Rennfahrer lieferten sich im trockenen warmen Zelt heiße Rennen mit den Legoflitzern und hatten ihre helle Freude, wenn es so richtig „krachte“.

Sonne dann am Sonntagmorgen. Die Vereine boten auf dem Rudolf-Maschke-Platz ihr vielfältiges kulinarisches Angebot an vom Schnitzelwecken über Pizza, Schaschlik bis zum Reservisteneintopf. Das Nostalgiekarussell drehte seine Runden und die Kleinsten hatten ihren Spaß auf der Hüpfburg oder ließen sich mit dem „Jump-Fly“ hoch in die Luft katapultieren. Die Marktbeschicker boten eine bunte Mischung von Kleidung, über Schmuck, Spielzeug, Hausrat und Markt-Süßigkeiten, während der Trossinger Einzelhandel mit Schnäppchen, aber auch mit Angeboten der aktuellen Herbst- und Wintermode den Kunden den Sonntagseinkauf ermöglichte. Die Kauflust der Kunden hielt sich zumindest an den Marktständen in Grenzen, Regen am frühen Mittag bescherte zudem unfreiwillig einen früheren „Feierabend“.

Auch das Deutsche Harmonika-Museum und Eisenbahnmuseum hatten geöffnet und nicht zuletzt hatten Eisenbahnfans ihren Spaß bei einer der vier Sonderfahren zum Jubiläum „20 Jahre Museumszug“ mit der historischen grünen Fahrzeuggarnitur der Trossinger Eisenbahn zum „Staatsbahnhof“ und zurück. Und die „Trossinger Zeitung“ feierte mit vielen Gästen die offizielle Einweihung ihrer neuen, modernen Räumlichkeiten an der Hauptstraße.