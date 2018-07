Reanimiert: Obelisk rotiert im Postzimmer

Im legendären „Postzimmer“ der Firma Hohner – oder zumindest in dessen Mobiliar – hat Martin Häffner, Leiter des Deutschen Harmonikamuseums, gestern die Neuheiten zum 20-jährigen Bestehen des Museums vorgestellt. Am Wochenende wird der runde Geburtstags groß gefeiert: Mit einem Harmonikasammler-Treffen mit Flohmarkt für Jedermann und einem Fest am Sonntag.

Das Postzimmer befand sich im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma, dem weißen Gebäude an der Hohnerstraße mit der Aufschrift „Matth. Hohner AG“. In diesem Zimmer seien, so Martin Häffner, „alle wichtige Entscheidungen in der Geschichte der Firma Hohner im 20. Jahrhundert“ gefällt worden – auch die zur Gründung des Museums. Das historische Mobiliar und die Porträtgalerie der Direktoren sind jetzt in einem Raum in der Dependance des Museums im Bau V zu sehen. Dort wird am Wochenende auch der 20. Geburtstag gefeiert.

Nachgestaltet worden ist ebenfalls der Hohner-Rotationsobelisk, der erstmals 1911 auf den Markt kam. Die Schwarzwälder Schreinerei Georg Bohnert hat zwei 78 Zentimeter hohe Exemplare originalgetreu nachgestaltet. Nur dass die Rotation jetzt nicht von einem Uhrwerk, sondern einem Elektromotor angetrieben wird.

Am Samstag gibt es ab 14 Uhr ein Sammlertreffen mit einem Harmonika-Flohmarkt für jedermann, bei dem es, wie Häffner verspricht, auch manches seltene „Schnäppchen“ aus dem Museumsfundus günstig zu erwerben gibt, etwa alte Schallplatten oder Plakate.

Mit dem Museumsfest, das am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Bau V gefeiert wird, wird die Sonderausstellung „20 Jahre Deutsches Harmonikamuseum“ eröffnet. Sie ist von den Museumsdesignern Thomas und Britta Sturm professionell gestaltet worden.

Zum Jubiläum ist außerdem eine fast 90 Seiten starke Publikation im DIN-A-4-Format über die Museumsgeschichte erschienen. Cover und Design stammen von der Praktikantin Frauke Hübner, die damit sozusagen ihre „Abschlussarbeit“ abliefert, bevor sie das Museum verlässt und ihr Studium beginnt.