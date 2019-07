Realschule Trossingen feiert ihren 50. Geburtstag

Ein stimmungsvolles Programm beim Festakt, sowie hunderte ehemaliger Schüler, Lehrer und andere Menschen, die sich mit der Schule verbunden fühlen, haben das Jubiläumsfest der Trossinger Realschule zu einem Erfolg gemacht.

Die Moderation des Festaktes übernahm Beata Richter, in dem sie diesen mit einem Aufsatz verglich: Einleitung-Hauptteil-Schluss, diese Elemente sollten einen Aufsatz, aber auch einen Festabend kennzeichnen, so Richter.

Den Auftakt bildete ein Beitrag der Lehrer-Schüler-Band, bei dem Eunice Liciu und Maren Löbner als Gesangssolistinnen begeisterten. In einer launigen Ansprache erinnerte Schulleiter Udo Kohler an die Anfänge der Realschule, daran dass bereits in den 1950er Jahren das Fehlen einer Realschule als Lücke erkannt wurde und daran, dass 1967 der damalige Gesamtelternbeirat die Forderung nach der Einrichtung einer Realschule gestellt habe. Im Jahr darauf war es dann soweit, am 8. September wurden 91 Schüler in drei Klassen eingeschult. „Heute werden über 600 Schüler von annähernd 50 Lehrern in durchgehend vierzügigen Klassen unterrichtet“, sagte Kohler. Er hielt einen Rückblick über die Entwicklung der Realschule und bedankte sich bei allen Unterstützern, die in all den Jahren dazu beigetragen haben, die Rahmenbedingungen für den Erfolg der Schule zu schaffen. Kohler wiederholte an dieser Stelle sein Abschlusswort von der diesjährigen Entlassfeier: „Lernen ist wie rudern gegen den Strom. Wenn man aufhört, treibt man zurück“. Daran knüpfte auch Thomas Stingl vom Schulamt Konstanz an, als er ausführte, dass eine konsequente Realitätsorientierung einer der Erfolgsfaktoren der Trossinger Realschule sei. „Dem Elternhaus kommt dabei jedoch weiterhin die zentrale Erziehungsfunktion zu“, betonte er. Bürgermeister Clemens Maiererinnerte an das Zirkusprojekt, das zu Beginn des Schuljahres ein sehr erfolgreicher Teil des Jubiläumsfests war. „Wir hecheln der Entwicklung immer hinterher“, spielte er auf die steigenden Schülerzahlen und den damit verbundenen Raummangel an. Bei der Einweihung des Schulgebäudes in der Hangenstraße 1974 habe die damalige Rektorin Rosemarie Hopfensitz gesagt, dass das Gebäude bereits zu klein sei. An die anwesenden Gemeinderäte gerichtet sagte Maier: „Am Montag werden ich in der Gemeinderatssitzung anregen, dass wir in Sachen geplanter Erweiterung der Realschule größer denken müssen.“ Denn die Vierzügigkeit werde in Zukunft wohl nicht ausreichen. Als Schulträger kam er nicht mit leeren Händen. Wegen der Bauarbeiten wird das vorhandene Volleyball-Feld kleiner werden. „Ich überbringe hiermit einen Gutschein für ein neues Volleyball-Feld“, versprach das Stadtoberhaupt.

Im gemeinsamen Grußwort der Eltern- und Schülerschaft betrachteten die Elternbeiratsvorsitzenden Heike Rochira und Martina Kessler, Valerie Loga vom Förderverein und Schülersprecher Linus Feiler die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte.

Nach dem Festakt öffnete das Schulgebäude seine Pforten für das Ehemaligen-Treffen. Die damaligen Schüler das Aufbauzuges hatten sich schon lange darauf gefreut. Rund ein Drittel des damaligen Jahrganges nutzte die Gelegenheit, sich und ehemalige Lehrer einmal wieder zu treffen. Doch auch spätere Jahrgänge folgten dem Beispiel und kamen zahlreich. Einer informierte den Anderen und so erfuhr zum Beispiel Freya, eine frühere Schülerin, die heute in Waldkirch lebt, von dem Schulfest.

Den Museumsgang durch das Gebäude ließ sich niemand entgehen, die kulinarischen Angebote wurden reichlich genutzt, in der Bar trafen sich viele Gäste und Steiber rockt unterhielt gekonnt mit Musik aus den Jahrzehnten.