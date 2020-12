Realschule sammelt für den Tafelladen

Menschen zu unterstützen, die Hilfe benötigen, ist auch in diesem Jahr ein besonderes Anliegen für die Schulgemeinschaft der Realschule Trossingen. Trotz Corona-Krise ließen es sich die Schüler und Lehrer auch in diesem Jahr nicht nehmen, dem Tafelladen Trossingen mit Lebensmittelspenden unter die Arme zu greifen. Jede Klasse sammelte fleißig Lebensmittel in den vom Tafelladen bereitgestellten Kisten. „In dieser herausfordernden Zeit bedankt sich die Realschule Trossingen ganz besonders bei allen Spendern, sowie beim Tafelladen Trossingen für die gute Zusammenarbeit“, so die Schule.