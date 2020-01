Realschule rückt Bewegung der Schüler in den Vordergrund

Das Siegel eine weiterführenden Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt (WSB-Schule) zu sein, trägt die Realschule Trossingen. Im Schuljahr 2019/2020 bietet die Realschule laut Pressemitteilung viele Aktionen, die untermauern sollen, dass das Siegel verdient sei.

So gab es einen Hallensporttag der Klassenstufen 5 bis 8. An diesem Tag wurden die Klassen mit ihren Lehrern in der Solweghalle begrüßt und durften sich in sportlichen Spielen bewähren. Fußball, Völkerball, aber auch Tauziehen wurde von den Schülern „mit viel Können, Freude und Fairplay“ bestritten. „Jeder Schüler der Klassenstufen war Teil des sportlichen Wettkampfs und trug zu diesem Event bei.“ Die Realschule biete den Schülern der 9. Klassen zudem jeden Montag die Möglichkeit, das Lehrerteam im Fußball zu besiegen. Auch hier stehen der Spaß und die Möglichkeit sich zu bewegen im Vordergrund, so die Mitteilung.

Für die Wintermonate bietet die Realschule Trossingen neben einer Skiausfahrt einen extra Wintersporttag für alle Klassen an, der jeweils von den Klassenlehrern organisiert wird. Zur Weihnachtszeit gab es auch zwischen den Stunden – als Ausgleich zum Lernen – den bewegten Adventskalender. Hierfür wurden koordinative und konzentrationsfördernde Bewegungsabläufe geübt.