Realschüler sammeln für Bedürftige

Spenden für Bedürftige – das ist laut Pressemitteilung auch im Jahr 2019 eine Herzensangelegenheit für die Realschule Trossingen. Organisiert von Frau Lohmann und Herrn Helfrich sammelten die Schüler und Lehrer der Realschule Trossingen – wie schon in den vorherigen Jahren - fleißig Lebensmittel, um den Tafelladen in Trossingen zu unterstützen. Jede Klasse sammelte in den bereitgestellten Kisten all das, was Bedürftige gut gebrauchen können. Egal ob Nudeln, Reis, Milch oder Süßigkeiten. Dann wurden die vollen Kisten vom Team des Tafelladens abgeholt. Die Realschule Trossingen bedankt sich bei allen Spendern und freut sich noch in diesem Jahr auf eine weitere Spendenaktion.