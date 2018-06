Realschüler bereiten Kindern bunten Advent

Einen schönen, bunten Adventsvormittag haben Schüler der siebten Klasser der Trossinger Realschule am Mittwoch den Kindern des Don-Bosco-Kindergartens. Davon hatten nicht nur die Don-Bosco-Kinder etwas. Auch die Realschüler haben so gelernt, sich selbst zu organisieren.

Der Musik-, Bastel- und Spielnachmittag im Kindergarten war nicht einfach spontan entstanden, sondern ist ein Projekt im Rahmen des WVR-Unterrichts der Siebtklässler (““WVR“ steht für „Wirtschaft, Verwaltung, Recht“). Dabei gilt es, selbst ein Projekt zu organisieren und auf die Beine zu stellen sowie hinterher eine Dokumentation darüber zu erstellen, die auch benotet wird. Auf diese Weise haben Siebtklässler zum Beispiel schon mal einen Schnuppernachmittag für die künftigen Fünftklässler der Realschule organisiert oder einen Kino-Nachmittag, berichtet Klassenlehrerin Heidrun Brückner.

Besonders beliebt sind auch immer Projekte im Kindergarten. Zum ersten Mal waren die Realschüler dabei diesmal im Don-Bosco-Kindergarten auf Langwiesen zu Gast. Um aber zunächst einmal das nötige Back- und Bastelmaterial für den Kindergarten zu beschaffen, mussten die Realschüler erst ein entsprechendes Kapital erwirtschaften. Dazu hatten sie unter anderem beim langen Einkaufsabend mit Schwedenfeuer einen Stand vor dem Modehaus Weinmann, in dem sie Bastelarbeiten und selbst gekochte Kartoffelsuppe verkauften. „Es ist quasi eine kleine Schülerfirma auf Zeit“, stellt Heidrun Brückner fest.

Dann ging es am Mittwoch in den Kindergarten. Es gab einen musikalischen Vortrag mit Cello und Querflöte, Adventslieder, die Lehrer Franz Kräutle am E-Piano begleitete, und die Siebtklässler lasen den Kindern eine Weihnachtsgeschichte vor, die sie mit selbst gestalteten Bildern illustrierten. Doch sollten die Kinder an diesem Tag nicht nur passiv bleiben, und so war dann Spielen, Kochen und Basteln an drei verschiedenen Stationen angesagt. Natürlich ging es auch hier um Advent, wenn es etwa darum ging, „Weihnachtsbrötle“ zu verzieren oder diese ohne Einsatz der Hände von einer Schnur zu essen. (fawa)