Raumgefühl und Präsenz üben

Fortgeschrittene Taijiquan-Übende haben sich vor Kurzem zu einem Wochenend-Workshop an der Volkshochschule in Trossingen getroffen. Neben Trossinger Teilnehmern kamen auch Interessierte aus Freiburg und aus Dinkelsbühl, um Taiji in der sogenannten „Taijiquan Langstockform“ zu erlernen oder bereits vorhandene Kenntnisse zu vertiefen.

Neben den bekannteren Taijiquan-Solo-Formabfolgen gibt es diese „Taijiquan Langstockform“, welche den „Waffenformen“ zugeordnet wird. Das Besondere daran ist das „Spiel“ mit dem Stock, über das sich die Teilnehmer mit einem größeren Aktionsradius vertraut machen. Die Wahrnehmung wird über die körpereigenen Grenzen hinaus ausgedehnt. Raumgefühl und Präsenz nach Außen werden geschult.

Besonders hohe Aufmerksamkeit ist bei den Partnerübungen mit Stock erforderlich. Hier gehen zwei Personen synchron mit ihren Stöcken in festgelegter Abfolge durch den Raum. Der eigene Stock wird in ruhigen, kreisenden Bewegungen immer wieder in Kontakt mit dem Stock des Partners gebracht. Konzentrationsfähigkeit und räumliche Wahrnehmung werden geschult.

Über den gesamten Workshop hinweg gab es neben konzentriertem Üben viele freudige Momente und zufriedene Gesichter, natürlich vor allem dann, wenn die anspruchsvollen Partnerübungen erfolgreich durchgeführt werden konnten. Der Kurs endete in entspannter und gleichzeitig konzentrierter Stimmung bei allen Beteiligten.

Der Kursleiter Axel Klugmann, der seit 2003 an der Volkshochschule vor allem in Trossingen unterrichtet, möchte mit seinen Qigong- und Taiji-Kursen in Präsenz, aber mit seinen Online-Kursen Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen ansprechen. Er ist davon überzeugt, dass sich diese Entspannungstechniken positiv auf die Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit und mentale Resilienz auswirken, weshalb er auch im kommenden Jahr weiterhin etliche Kurse und Workshops an der Volkshochschule in Trossingen anbietet, so etwa am 6. und 7. Mai 2023 erneut Taiji in der Langstockform für Anfänger und Teilnehmende mit Vorkenntnissen.