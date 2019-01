Rat besteht seit 20 Jahren

Die Trossinger Ortssenioren haben in ihrer Sitzung am Montag das geplante Jahresprogramm besprochen. Das Besondere 2019: Der Trossinger Ortsseniorenrat besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren.

Seitdem habe sich das Lebensumfeld der Senioren stark verändert, sagt Vorsitzender Gerhard Appenzeller, weswegen sich das Gremium heute auch mit Themen auseinandersetzt, an die vor 20 Jahren noch niemand gedacht habe. Jüngstes Beispiel sind die sogenannten Notfalldosen, die der Ortsseniorenrat in Trossingen einführen wird und die in umliegenden Landkreisen bereits im Einsatz sind. Das Prinzip: Senioren stecken ihre Notfalldokumente in diese Notfalldose, die im Kühlschrank aufbewahrt wird. Ein entsprechender Aufkleber am Kühlschrank informiert die Rettungskräfte, wo die Notfalldaten des Patienten zu finden sind.

Der Trossinger Ortsseniorenrat geht auf einen Vorstoß von Walter Haas zurück. Als in den 90er-Jahren in Deutschland die ersten Ortsseniorenräte entstanden, schlug er dies dem damaligen Bürgermeister Heinz Mecherlein vor, der die Idee aber nicht weiterverfolgte. „Veranstaltungen für Senioren fanden in den folgenden Jahren in der Cafeteria des Hohner-Heims statt, viele davon zum Thema Gesundheit“, erzählt Haas.

Als dann 1999 das Internationale Jahr der Senioren ausgerufen wurde, machte sich der damalige Bürgermeister Lothar Wölfle auf die Suche nach entsprechenden Projekten. Haas machte erneut den Vorschlag, einen Ortsseniorenrat zu gründen. „Der Bürgermeister war begeistert“, erinnert er sich. Am 10. Mai 1999 wurde das Gremium ins Leben gerufen, den Vorsitz übernahm Hans Herter.

Sein Jubiläum feiert der Ortsseniorenrat am 22. Mai mit einem bunten Nachmittag im Johannes-Brenz-Gemeindehaus, an dem es, so Appenzeller, „wenig Reden“ geben soll. Bürgermeister Clemens Maier hält ein Grußwort, zudem treten der Kinder- und Jugendchor und die Bläserbuben auf.

Folgende Veranstaltungen hat der Ortsseniorenrat in diesem Jahr geplant:

Montag, 28. Januar: Besichtigung Auberlehaus

Montag, 25. Februar: Hauptversammlung im Dr.-Karl-Hohner-Heim, Vortrag „Besser Wohnen“ der Beratungsstelle Tuttlingen

Montag, 25. März: Gemeinderatsfraktionen stellen sich im Dr.-Karl-Hohner-Heim vor

Montag, 29. April: Besichtigung der neuen Stadtwerke Trossingen

Mittwoch, 22. Mai: Bunter Nachmittag im Johannes-Brenz-Gemeindehaus anlässlich der 20 Jahre Ortsseniorenrat

Montag, 24. Juni: Helmut Distel berichtet über Bienen, Dr.-Karl-Hohner-Heim

Montag, 22. Juli: Halbtages-Ausflug nach Freudenstadt

Montag, 26. August: Singen, Quiz und Kaffee im Hohner-Heim

Montag, 16. September: Ausflug nach Friedrichshafen, Besuch bei Landrat Lothar Wölfle, Abfahrt 8.30 Uhr

Montag, 28. Oktober: Besichtigung des neuen Nudelhauses

Montag, 2. Dezember: Jahresabschluss im Dr.-Karl-Hohner-Heim

Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 14.30 Uhr.

Vorstandssitzungen im Konferenzraum des Bethel finden am Montag, 1. April, Montag, 1. Juli und Montag, 7. Oktober jeweils um 14.30 Uhr statt.