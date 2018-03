Rat beschäftigt sich mit Jugendarbeit und Friedhof

Am Montag, 12. März, findet die nächste Gemeinderatssitzung im Rathaus Trossingen statt. Der öffentliche Teil beginnt um 17 Uhr. Es geht unter anderem um den Jahresbericht des Stadtjugendreferats, die Aufwertung der Erlebniswiese und die Einrichtung von Jugendräumen. Außerdem geht es um die Erweiterung des Trossinger Friedhofs.

Es gehört schon zum jährlichen festen Ablauf des Gemeinderats dazu, dass die Leiterin des Stadtjugendreferats ihren Bericht präsentiert. Dabei geht es unter anderem um das Jugendbüro, die offene Jugendarbeit, den Jugendtreff, die Schulsozialarbeit und das Ferienprogramm. Die Jugendarbeit ist gerade in der jüngsten Vergangenheit wieder in das Interesse des Gemeinderats gerückt. Die Integration der neuen rumänischen Mitbürger solle nämlich, so der Plan der Verwaltung, auch und besonders über die Kinder und Jugendlichen gelingen. Deshalb hat die Stadt auch eine zusätzliche Stelle im Jugendreferat geschaffen, um einen Mitarbeiter, der rumänisch spricht, ins Team holen zu können. Außerdem sollen die Ergebnis der Jugendbefragung, die das Jugendreferat Ende 2017 an den Trossinger Schulen durchgeführt hat, vorgestellt werden.

Aber nicht nur die Jugendarbeit steht an Montag, 12. März, im Fokus des Interesses. Der Rat hat auch über die Erweiterung des Trossinger Friedhofs zu beraten. Dass das Gelände vergrößert werden soll, haben die Räte bereits vergangenes Jahr beschloss. Nun geht es darum, ein Landschaftsarchitekturbüro für die Planungen zu engagieren.

Außerdem wird Ingo Hohner (Freie Wähler) als Nachfolger von Gerhard Appenzeller verpflichtet.