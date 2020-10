Ralf Sulzmann bewirbt sich als Bürgermeister

Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann hat seine offizielle Bewerbung als Bürgermeister von Trossingen abgegeben. Die Wahl findet am 6. Dezember statt.

Direkt zum Start der Bewerbungsfrist am Samstag, 3. Oktober, hat Sulzmann frühmorgens und bei herbstlichem Nieselregen seine Bewerbung in den Rathausbriefkasten eingeworfen.

In einem Anschreiben an die Wähler stellt sich der Kandidat vor: Seit zwei Jahren ist er Leiter des Dezernats Hauptverwaltung und Bürgerdienste im Trossinger Rathaus. Das Vertrauen, das ihm der Gemeinderat durch die Wahl zum Hauptamtsleiter gezeigt habe, wolle er belohnen, indem er sich „mit viel Engagement, Sachverstand und Herzblut zum Wohle unserer Stadt“ einsetze.

Der Kontakt mit den Bürgern, den Vereinen und Institutionen in den letzten zwei Jahren habe ihm gezeigt, dass viele Menschen bereit seien, in Trossingen und Schura etwas zu bewegen. Die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und mit dem Gemeinde- sowie Ortschaftsrat mache ihm viel Spaß. Es gebe bereits sehr gute Ideen und große Bereitschaft, die Stadt mitzugestalten, für die er sich als Bürgermeister einsetzen wolle.

Viele Bürger hätten ihn zu einer Kandidatur ermutigt. Er dürfe bereits jetzt auf die Unterstützung der Freien Wähler und der FDP Trossingen bauen. Als parteiloser Kandidat seien für für ihn die überparteiliche Zusammenarbeit und der gute Kontakt mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat aber selbstverständlich.

Als Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Hauptamtsleiter habe er die „klassische Bürgermeisterschule“ absolviert, schreibt Sulzmann. Nach seinem Studium war er zunächst im Sozialamt des Landratsamtes Tuttlingen tätig, anschließend zwölf Jahre Hauptamtsleiter der Stadt Mühlheim an der Donau, bevor er als Hauptamtsleiter nach Trossingen gekommen ist.

Bereits mit 18 Jahren wurde er zum Mitglied des Gemeinderats seiner Heimatgemeinde Seitingen-Oberflacht gewählt und ist dort in der fünften Legislaturperiode als Gemeinderat tätig. Er ist Mitglied im dortigen Arbeitskreis Museum und sowohl aktiver Spieler im Akkordeonorchester als auch Vorsitzender des Harmonika-Clubs Seitingen-Oberflacht. Privat sei er im Alter von 39 Jahren glücklich in festen Händen und demnächst auch verheiratet mit seiner Partnerin Eva-Maria, die Lehrerin für Musik, Englisch und Ethik an einer Gemeinschaftsschule ist.

Die Zeit bis zur Wahl am 6. Dezember will er nutzen, um mich mit den Bürgern über seine Ideen auszutauschen und zu erfahren, was diesen für die Zukunft der Stadt wichtig ist. Seine Homepage www.ralf-sulzmann.de werde demnächst erreichbar sein und auch auf Facebook und Instagram (ralf.sulzmann.bm) ist er zu finden.