Rabauken beschädigen Auto

Mehr als 1000 Euro Sachschaden an einem in der Kapfstraße vor dem Gebäude Nummer 7 geparkten Alfa Romeo und an einer dort von der Stadt aufgestellten elektronischen Geschwindigkeitsanzeige haben unbekannte Täter angerichtet, indem sie am frühen Samstagmorgen, vermutlich zwischen vier und fünf Uhr, die Geschwindigkeitsanzeige auf den geparkten Wagen geworfen haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der mutwillig begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Speichingen (Telefon 07424 / 9318-0) oder an den Polizeiposten Trossingen (07425 / 33866).