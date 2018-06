Rückwärts-Fahren kommt teuer

Etwa 3000 Euro Schaden hat nach Schätzung der Polizei der Fahrer eines Kleintransporters am Montag gegen 11 Uhr an einer Baustellenampel am Umspannwerk Trossingen verursacht. Der 58-jährige Unfallverursacher fuhr auf der Kreisstraße 5916 von Weigheim in Richtung Trossingen. Wegen einer roten Ampel an der Baustelle des Umspannwerks musste er anhalten. Da sein Kleintransporter etwas zu weit Richtung Fahrbahnmitte stand, wollte er dies vor dem Eintreffen des Gegenverkehrs korrigieren. Beim Zurückstoßen rammte er einen Pkw, der – von ihm unbemerkt – zwischenzeitlich hinter seinem Wagen zum Stehen gekommen war. Der Verursacher erhielt für sein unachtsames Rangiermanöver eine gebührenpflichtige Verwarnung. (pz)