Quirlige Engel beschenken Zuhörer

Eine quirlige Schar Engel, mehrere Bollerwagen voller Geschenke und rund 60 helle Singstimmen: Der Trossinger Kinder- und Jugendchor hat am Sonntag in der Martin-Luther-Kirche das Stück „Himmelsgeschenke“ von Gabriele Timm (Text) und Rainer Bohm (Musik) aufgeführt.

Flöte, Klavier und Schlagwerk bildeten am Anfang musikalisch den biblischen Schöpfungsakt nach: Aus Chaos und Dissonanz wird Ordnung und Harmonie göttlicher Schöpfung. Währenddessen füllte sich der Altarraum mit einer Schar kleiner und größerer Engel, die unter anderem eine Erdkugel bei sich hatten. Dieser Globus im Mittelpunkt stand für die Zusage Gottes „Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht..“

Die Engel ließen in kritischen Dialogen kein gutes Haar an den Menschen, den „Lieblingskindern“ Gottes. Es musste etwas geschehen: Sie fanden schließlich eine Lösung, die zum Umdenken der Menschen führen sollte. Jeder Mensch solle ein Stück seiner Erde geschenkt bekommen, damit er in Zukunft besser darauf aufpasse.

Mit Hilfe des Alphabets wurde dieser Gedanke durchdacht und gewitzt umgesetzt: Während die Buchstaben des Alphabets in Abschnitten angesagt und in Liedern besungen wurde, erhoben sich die Gottesdienstbesucher, deren Vornamen mit genau diesen Buchstaben beginnen. Sofort schwirrten die Engel durch die Kirche und verteilten an jeden ein passendes Geschenk. Annas und Antons bekommen Äpfel, Christinas oder Christophs Chrysanthemen, Evas und Eriks wiederum Eier Alle Buchstaben und Namen wurden genannt – bis schließlich am Schluss Vera, Waldemar und Zenzi standen, die Vanillezucker, Walnüsse und Zitronen erhielten.

Die Gemeinde wurde auf diese Weise Teil des Stückes und ergänzte die Lieder der Kinder mit passenden Kirchenliedern. Sechs Taufen, die in das Stück integriert wurden, unterstrichen die Aussage der Engel: „Solange es Kinder gibt auf dieser Welt, solange gibt es auch Hoffnung für diese Welt.“

Der Kinder- und Jugendchor wurde von Rolanda Schmidt (Flöte), Dina Merkel-Trujillo (Violine), Eckart Schuler (Trompete) und Hoon Jeon-Mittermaier (Klavier) unterstützt. Die Leitung des Singspiels lag in den bewährten Händen von Kantorin Esther Holl. (pm)