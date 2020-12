Quinn Parker gewinnt Iris-Marquardt-Preis

Posaunist Quinn Parker hat den Iris-Marquardt-Preis erhalten, der I zur Erinnerung an die Mitbegründerin des Fördervereins der Trossinger Hochschule für Musik ins Leben gerufen wurde.

Eigentlich hätte der hochschulinterne Wettbewerb um den Iris-Marquardt-Preis wie gewohnt im Frühjahr stattfinden sollen. Und eigentlich sollten die Preisträger wie üblich in Gala-Konzerten gewürdigt werden.

Qualität bleibt ein Garant

Doch in diesem Jahr ist fast alles anders – auch in der Hochschule für Musik Trossingen. So fanden die Ausscheidungen erst jetzt statt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ebenso die Würdigung der Preisträger, vorerst zumindest. Eines ist jedoch gleich geblieben: die Qualität der Darbietungen. Der Jury wurde es nicht leicht gemacht, nach zwei Runden die Sieger zu küren.

In diesem Jahr konnte sich der 26-jährige Posaunist Quinn Parker aus der Klasse von Abbie Conant gegenüber den anderen 14 Solisten sowie zwei Ensembles durchsetzen. Der amerikanische Masterstudent erspielte sich damit den Iris-Marquardt-Preis 2020 mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro.

Wer hat noch gewonnen?

Der mit 3000 Euro dotierte Preis der Freunde und Förderer der Musikhochschule Trossingen geht an das von Marieke Spaans betreute Frühling-Trio mit Ekaterina Poljakova (Hammerklavier, Klasse Marieke Spaans), Shelly Ezra (Historische Klarinette, Klasse Teddy Ezra) und Baiba Urka (Gesang, Klasse Gundula Anders). Mit dem DAAD-Preis ausgezeichnet wird Celine Camarassa Castello (Fagott, Klasse Prof. Akio Koyama, Preisgeld 1000 Euro). Den Sonderpreis der Freunde und Förderer teilen sich Hee-Jeong Kim (Liedgestaltung, Klasse Peter Nelson) und die Geigerin Si-Hyun Lee (Klasse Boris Kucharsky) und können sich damit ebenfalls über jeweils 1000 Euro freuen.