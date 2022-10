Puppenpalast gastiert in Trossingen

Der Eintritt kostet 10,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Kinder unter zwei Jahren zahlen 6 Euro. Tickets gibt es ab 15.30 Uhr an der Tageskasse.

Michael Henne aus Saarbrücken gastiert mit seinem Puppenpalast am Sonntag, 23 Oktober, im Katholischen Gemeindehaus St.Theresa in Trossingen. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Aufgeführt wird das Märchen Rotkäppchen der Gebrüder Grimm in vier Akten mit Holzhandpuppen und Märchenkulissen. Das Programm ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert circa eine Stunde.

Neben den Märchenfiguren bringt Henne auch Kasper, Rabe und Krokodil mit. „Traumhafte Kulissen, modernste Ton- und Lichttechnik sowie unsere große Bühne in Form eines Märchenschlosses, garantieren ein einmaliges Erlebnis für alle Kinder“, verspricht Henne in seiner Ankündigung.