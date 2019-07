Publikum lauscht Akkordeonistin wie gebannt

Vanja Cirkovic hat auf ihrem Akkordeon im Klavierhaus Hermann in Trossingen ein Konzert der besonderen Art gegeben. Die junge Künstlerin studierte auf Empfehlung von Prof. Zoran Rakic, Musikakademie Sarajewo, in den vergangenen drei Jahren in der Solistenklasse bei Andreas Nebl am Trossinger Hohner-Konservatorium. Sie entwickelte sich während dieser Zeit laut Pressemitteilung von einer „robusten Tastenvirtuosin“ zur feinsinnigen, mit breiter Ausdruckspalette ausgestatteten Klangästhetin, die ihr Programm mit großartiger Expressivität den Hörern nahe bringen kann.

Den Zuhörern im voll besetzten Kulturspeicher wurde diese Klangwelt eröffnet mit „Slow Motion“, einem Originalwerk für Akkordeon vom japanischen Komponisten Toshio Hosokawa, gefolgt von der „Sonate D-Dur, Allegro – Andante cantabile – Rondo“ von Joseph Haydn. Auch während der „Musica Ricercata“ des ungarischen Komponisten György Ligeti und dem darauffolgenden „Disco-Tango“ des Finnen Petri Makkonen lauschte das Publikum wie gebannt und bedankte sich bei der Akkordeonistin mit tosendem Beifall.

Im Anschluss an das Konzert lud FIAE, die „Foundation of International Accordion Exchange“ die Vanja Cirkovic auf ihrem Weg des Studiums begleitete und förderte, noch zu einem kleinen Umtrunk ein. Viele Besucher nutzten diese Gelegenheit zum persönlichen Gespräch und Austausch mit der Künstlerin und FIAE.