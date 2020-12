Prüfer können beim Trossinger Bethel keine Mängel entdecken

Alle drei Jahre erfolgt eine Rezertifizierung im Seniorenzentrum Bethel Trossingen gGmbH zur Umsetzung und Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementssystems. Auch 2020 war diese Prüfung vorgesehen. Corona bedingt musste diese Auditprüfung jedoch anders als in vorherigen Jahren verlaufen.

Trotz der außergewöhnlichen Zeiten wollte sich die Prüfungskommission direkt vor Ort ein Bild machen, so eine Pressemitteilung – unter anderem über die Qualität des Hauses, der Pflege und Betreuung, der Mitarbeitenden und des Managementsystems. Streng Corona konform wurde das Seniorenzentrum für zwei Tage geprüft. Die Auditorin der Zertifizierungsgesellschaft Pro-Cum-Cert, Beate Hagen, war bereits zum dritten Mal zu Gast. Sie arbeitet als Qualitätsmanagementbeauftragte in einem anderen Pflegeheim in Hessen und „weiß daher genau, auf welche qualitativen Maßnahmen es ankommt“.

Nicht nur über die „sauber und fast lückenlos geführten“ Dokumente und Nachweise äußerte sie sich laut Mitteilung des Bethel positiv. Das Qualitätsmanagementsystem sei „ausführlich, und dennoch auf die Mitarbeitenden und die aktuelle Lage abgestimmt“. Auch die umfassende Pflegedokumentation habe korrekt umgesetzt werden können.

Im Bereich Technik, Sicherheit und Medizinprodukte bildeten Claus Ströbele, Qualitätsmanagementbeauftragter, und der neue Technische Leiter Christian Leidig laut Mitteilung „alle Qualitätsvorgaben übersichtlich und EDV-gestützt ab“.

Die eingeführten Maßnahmen zur Verhinderung einer Ausbreitung des Coronavirus im Haus hätten Wirkung gezeigt. Hagen gab dem Management hilfreiche Hinweise mit an die Hand, um eine noch höhere Qualitätssicherung zu erreichen. Das Seniorenzentrum Bethel wurde erfolgreich rezertifiziert. Einrichtungsleiter Andreas Hilz bedankte sich bei allen Beteiligten, auch bei den Teams in den einzelnen Bereichen, für die „mühevolle Arbeit, ohne die eine solche Rezertifizierung unmöglich wäre“.