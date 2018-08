Prorektor Michael Hampel wechselt nach Freiburg

25 Jahre lang hat Michael R. Hampel die Gitarrenklasse der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen entscheidend mitgeprägt und weiterentwickelt. In den vergangenen sechs Jahren setzte er außerdem wichtige Akzente als stellvertretender Rektor und Prorektor für die Lehre. Zum Frühjahr 2019 verlässt er die Hochschule und folgt dem Ruf auf eine Professur für Gitarre an der Hochschule für Musik Freiburg.

Die Entscheidung habe sich der in Freiburg geborene und bei Pforzheim aufgewachsene Gitarrist nicht leicht gemacht, fühle er sich doch der Musikhochschule sehr eng verbunden, heißt es von Seiten der Hochschule. So wird der Wechsel auch erst zum Ende des Wintersemesters vollzogen, wenn ein neuer Rektor oder eine neue Rektorin an die Spitze der Musikhochschule Trossingen berufen worden ist. Bis dahin leitet Hampel als stellvertretender Rektor gemeinsam mit Prorektor Wolfgang Wagenhäuser weiterhin die Hochschule und unterrichtet nur stundenweise in Freiburg.

Michael Hampel hat als Professor für Gitarre in Trossingen seit Jahren seinen Fachbereich auf die couragierte Suche nach künstlerischem Neuland geführt – nicht zuletzt mit dem Hochschulensemble „Open Source Guitars“ (OSG), das er vor zehn Jahren gründete. Zahlreiche ungewöhnliche und sehr erfolgreiche Konzerte spielte das Ensemble – von 2012-2016 vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg aus dem Innovations- und Qualitätsfonds gefördert – seitdem in Deutschland und auf internationalen Konzertreisen, die nächsten stehen im Rahmen der Donaueschinger Musiktage sowie in Paris und Salzburg auf dem Programm. In Trossingen führte Hampel 2002 die regelmäßigen „Tage für Neue Gitarrenmusik“ ein und entwickelte den allgemeinen Masterstudiengang „Klassenmusizieren“.

In Villingen-Schwenningen gründete er 2005 im Auftrag der Trossinger Musikhochschule deren Tochterfirma, die Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH, und leitete sie bis Ende 2007. 2008 legte er das Konzept für ein Musikinternat mit Hochschule, Gymnasium und Musikschule in Trossingen vor, das seit 2015 modifiziert in der Form des heutigen Trossinger Musikgymnasiums realisiert wurde. 2014 war er einer der Autoren des neuen Trossinger Landeszentrums Musik-Design-Performance.

Hampel gehört seit 2000 in wechselnden Funktionen dem Trossinger Hochschulrat an und ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Musikakademie Villingen-Schwenningen, in das er 2014 gewählt wurde.

In Freiburg reizt den leidenschaftlichen Pädagogen die Aufgabe, den dort begonnenen Reformprozess im Fachbereich Gitarre weiter zu gestalten und nach 25 Jahren als Hochschullehrer in Trossingen sein Wissen und seine Erfahrung mit dem Schwerpunkt künstlerisch-pädagogische Hochschullehre in einem neuen Umfeld weiter zu entwickeln.

Mit Hampels Wechsel nach Freiburg verliere die Musikhochschule Trossingen einen herausragenden Pädagogen und Künstler sowie kreativen und engagierten Gestalter, bedauert der Hochschulratsvorsitzende, IHK-Geschäftsführer Thomas Albiez. „Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“