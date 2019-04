Projektchor verknüpft Swing und Schwarzwald

„Ach, ich denke, das bekommen wir in den Griff“, sagt Chorleiter Helmut Cromm bei den Proben mit seinem Projektchor. Für den Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg hat er ein Singprogramm von Bach bis Morgenstern zusammengestellt. „Lass die Moleküle swingen“ ist der Titel des neuesten Projekts.

Insgesamt wird der Projektchor drei Mal auftreten: Regional am 25. Mai um 19.30 Uhr im Festsaal der Gymnasien in Rottweil und am 26. Mai um 18 Uhr in der Angerhalle Tuttlingen-Möhringen. Zudem präsentiert sich der Projektchor im Rahmen des Chorfests am 1. Juni in Heilbronn. Ab 14.45 Uhr wird „Lass die Moleküle swingen“ bei der Kilianskirche aufgeführt.

Abgeleitet vom Morgenstern‘schen Gedicht „Lass die Moleküle rasen“ passt sich das Lied mit seinen schnellen Rhythmuswechseln und seinem Schwung „fantastisch als Titelthema des Projekts“ ein: Hier wird geswingt. „Wir wollten mal was anderes machen“, sagt Monika Koch, Geschäftsführerin des Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg und selbst begeisterte Projektsängerin.

Swing und Schwarzwald sind zwei Dinge, die man nicht sofort in einen Topf wirft. Ähnlich wie Bach und Morgenstern. Und dennoch sei genau diese Mischung das Geheimnis eines spannenden Konzertprojekts. Was allen Werken gemein ist: Man kann sie zum Swingen bringen. Auch „Also sprach Zarathustra“. Der swingende Strauß oder auch Bach stehen „wohl auf den wenigsten Programmplanungen“. Aber auch bekannte Pop-Melodien werden „verswingt“.

Vertonungen von Gedichten von Christian Morgenstern gehören ebenso dazu: Ob „Das ästhetische Wiesel“ oder „Der Schnupfen“. Morgensterns Sprachakrobatik bringe Sänger und Zuhörer „auch heute noch mit viel Spaß an die Grenzen der Artikulation“.

Das Programm, das Cromm zusammengestellt hat, sei fordernd. In mehreren Probenphasen bereitet er die mehr als 50 Sänger aus mehreren Vereinen auf den Auftritt vor. Langsam tastet er sich gemeinsam mit dem Chor an die Literatur und die anspruchsvollen Stellen der Werke heran. Erst langsam und dann immer schneller fliegen Laute und Worte über die Lippen. Zur Motivation und Entspannung gibt es auch mal gewohnte Klänge, die schon flüssig durchlaufen. „Streets of London“ nach Strauß.

Begleitet wird der Chor von einer Band. Mit Jazzpianistin Hildegard Pohl aus Nürnberg, Yogo Pausch am Schlagzeug und Norbert Meyer-Venus am Kontrabass hat Cromm drei exzellente Musiker gefunden, die allein und den Chor begleitend spielen.