Projekt „Soziales Engagement“ an der Realschule Trossingen

Vor den Herbstferien fand an der Realschule Trossingen eine Projektwoche statt. In diesem Rahmen fand auch das Projekt „Soziales Engagement“ der siebten Klassen unter der Leitung von Frau Nowak und Frau Lohmann statt. Inhalt dieses Projekts waren die Erstellung von Fensterbildern, Stop-Motion-Filmen und persönlichen Briefen für die Bewohner des Seniorenzentrums in Aldingen.

Nach der Umsetzung der Ideen wurde durch Frau Korb (Seniorenzentrum Aldingen), Frau Lohmann und Frau Schneider (beide Lehrkräfte an der RST) die Übergabe organisiert. In diesem Zuge hielten Schüler der Realschule Trossingen eine kurze Ansprache und trugen ein Gedicht vor. Die Realschule Trossingen freut sich sehr über dieses gelungene Projekt und bedankt sich bei allen Beteiligten.