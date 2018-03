Projekt Inklusionsgruppe geht weiter

„Das ist wirklich gelebte Inklusion“, sagt Stefanie Wild über das Projekt Inklusionsgruppe im Trossinger Familienzentrum Regine-Jolberg-Kindergarten. Die Intensivkooperation zwischen dem Familienzentrum und dem Regenbogenkindergarten Tuttlingen, den Wild leitet, ist Ende 2017 um drei weitere Jahre verlängert worden.

„In der zweiten Projektphase werden wir enger mit anderen Fachkräften und Kindergärten zusammenarbeiten“, kündigt Iris Pape, Leiterin des Familienzentrums, an. Diese sollen beispielsweise allgemein über die Inklusionsgruppe informiert werden, aber Stefanie Wild und Iris Pape bieten auch kollegiale Beratung in bestimmten Situationen und Bedarfslagen an. Fachkräfte können in der Inklusionsgruppe hospitieren. Am 12. März veranstalten sie zum ersten Mal ein Fachkräfte-Café für alle Kindergärten. Alle sechs Monate soll es die Veranstaltung geben, so Pape.

Informieren möchten die beiden Leiterinnen auch über die Methoden, mit denen sie arbeiten. „Wir haben eine sehr anschauliche Arbeitsweise, die Dinge müssen stark erlebbar sein“, erläutert Pape. Dazu zählen auch Ausflüge, wie vor Kurzem zum Beispiel eine Busfahrt durch die Stadt. „Darauf müssen wir die Kinder im Vorfeld gut vorbereiten und die Situation erklären, damit sie nicht überwältigt werden, wenn es soweit ist.“

Neben verstärkter Öffentlichkeitsarbeit, die den anderen Trossinger Kindergärten zugute kommen soll, möchten die beiden auch den Kontakt der Inklusionsgruppe mit den anderen Regelgruppen im Regine-Jolberg-Kindergarten intensivieren. „Da gibt es definitiv Ausbaumöglichkeiten“, sagt Iris Pape. Derzeit gebe es nämlich noch relativ wenig Berührungspunkte.

Gruppe ist voller Erfolg

Einig sind sich die beiden Kindergartenleiterinnen, dass das im Herbst 2015 begonnene Projekt sich zu einem vollen Erfolg entwickelt hat. Die Mischgruppe besteht aus sechs Regenbogenkindern und zehn Kindern des Familienzentrums Regine-Jolberg-Kindergarten. „Unter den Kindern haben sich viele Freundschaften entwickelt“, erzählt Stefanie Wild, „sie helfen sich gegenseitig und sie spielen gemeinsam.“ Die Regenbogenkinder könnten sich vieles abgucken und hätten großen Spaß an Rollenspielen entwickelt.

Aber auch die Kinder ohne besonderen Förderbedarf würden von der „Entschleunigung“ in der Gruppe profitieren, so Pape. „Die Atmosphäre ist ruhiger, konzentrierter als in einer Regelgruppe.“ Sie mache außerdem die Erfahrung, dass die Kinder dank vieler Wiederholungen und intensiverer Betreuung höhere Selbstbildungskompetenzen ausbilden: „Sie können sich vieles herleiten, das wir ihnen gar nicht explizit beibringen. Dadurch profitieren sie letztendlich auch im Hinblick auf ihre Bildungsmöglichkeiten.“ Auch die sprachliche Entwicklung sieht Pape positiv. „Wenn die Rahmenbedigungen stimmen“, betont sie „profitieren wirklich alle.“

Träger der integrativen Mischgruppe sind die Evangelische Kirchengemeinde Trossingen und der Landkreis Tuttlingen, ebenfalls beteiligt an der Kooperation sind die Stadt Trossingen und das Schulamt Konstanz.

Freie Plätze

Zum Sommer hin werden zwei Plätze unter den Regenbogenkindern frei. Wer sein Kind anmelden möchte, sollte sich zeitnah mit Stefanie Wild, Telefon 07461 / 969 706 20, oder E-Mail info@rebokiga.de, in Verbindung setzen.

Ein weiterer Platz wird unter den Regine-Jolberg-Kindern frei. Bei Interesse können sich Eltern beim Familienzentrum unter Telefon 07425 / 65 28 oder E-Mail jolberg-kiga@t-online.de melden.

So lief der Ausflug mit dem Bus

Die Kinder der gemeinsamen Inklusionsgruppe von Regenbogenkindergarten (Schulkindergarten Tuttlingen) und dem Familienzentrum Regine-Jolberg-Kindergarten Trossingen sind vor Kurzem in den Genuss einer interessanten Aktion des Busunternehmens Klaiber aus Spaichingen gekommen.

Mehrere Wochen lang hatten sie sich auf unterschiedliche inhaltliche Weise mit dem Beruf des Busfahrers beschäftigt. Passende Bilderbücher und Spielmaterial, ein Bus-Lied, verschiedene Bastelarbeiten bis hin zu einer selbstgemachten Kinder-Waschanlage aus Karton und Bürsten wurden zur Veranschaulichung eingesetzt.

Dann war es endlich soweit: Der Ausflug stand an.

An der Bushaltestelle musste die Gruppe nicht lange warten bis ein Bus der Firma Klaiber anhielt. Das Ehepaar Klaiber hatte alles für die Kinder vorbereitet. Zuerst musste beim Busfahrer bezahlt und eine Fahrkarte gelöst werden. Als sich dann alle einen Platz ausgesucht hatten, ging die Stadtrundfahrt durch Trossingen los. Für manche Kinder war es die erste Busfahrt überhaupt.

Das Highlight kam zum Schluss: In der Firmengarage im Industriegebiet stellte Jochen Klaiber den Bus in die Waschanlage und die Kinder durften gespannt zuschauen, wie der Bus mit riesigen Bürsten von allen Seiten geputzt und anschließend abgespritzt wurde.

Beim Ausstieg an der Bushaltestelle gab es dann für jedes Kind noch einen Plüschbus, Stifte und Luftballons.

Das Ehepaar Klaiber erhielt ebenfalls noch ein kleines Geschenk als Dankeschön für die Aktion überreicht.