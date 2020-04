Proben per Videoschalte

Am 1. April sollte das neue Semester an der Musikhochschule Trossingen beginnen. Doch die Corona-Pandemie wirbelt auch hier alles durcheinander. Und auch wenn das Hochschulgebäude derzeit geschlossen ist, sind Lehrende und Studierende umso beschäftigter, das Sommersemester zu gestalten. Emsig wird nach Wegen gesucht, sich zu vernetzen und dezentral zu lehren und zu lernen.

„17 Bachelor- und 33 Masterstudierende beginnen in diesem Semester in Trossingen, sechs für Konzertexamen, 13 im Gymnasiallehramt beziehungsweise mit Verbreiterungsfach Jazz- und Popularmusik sowie fünf in der Jugendklasse. Für sie wie für alle anderen Studierenden und Lehrenden ist Kreativität gefragt. Denn Trossingen steht wie alle Musikhochschulen vor besonderen Herausforderungen. Einzelunterricht auf Hochschulniveau lässt sich durch Videokonferenz schwierig ersetzen, gemeinsames Musizieren ist nicht wirklich möglich. So stehen während des Unterrichts andere Themen stärker im Fokus“, so die Mitteilung der Hochschule.

Für Inhalte von Musiktheorie und -wissenschaft werde an Lösungen gebastelt und versucht, sie schnell zu realisieren. Begleitungen würden nach individuellen Vorstellungen eingespielt und digital zur Verfügung gestellt.

„Spätestens zum 20. April, dem derzeit vom Ministerium angesetzten Semesterstart, starten mehrere Online-Angebote, sei es als Kurs oder Zusatzangebot in einer Lehrplattform oder in Form einer Videokonferenz. Auch die Bibliothek öffnet virtuell und stellt notwendige Literatur, die sonst im Handapparat vorhanden ist, für die Studienzwecke digital zur Verfügung“, so die Mitteilung der Hochschule weiter.

„Die Planungen sind derzeit schwierig, da noch niemand genau weiß, wie es weitergeht mit dem Semesterbetrieb und auch mit bereits angekündigten Veranstaltungen. So stehen das Rektorat mit Prof. Christian Fischer an der Spitze sowie Lehrende und Studierende in engem Kontakt, um flexibel reagieren zu können.“ Eingerichtet sei – vorerst intern – ein digital space für kleine Konzerte und andere allgemein interessante Inhalte.

Im Hinblick auf digitale Angebote befindet sich Trossingen in der guten Situation, dass durch den Bereich Medienkompetenz sowie das Landeszentrum Musik-Design-Performance und den Studiengang Musikdesign mehr Knowhow vorhanden sei als an einer traditionellen Musikhochschule.

So unterstützen Tobias Klein (Ton) und Dagmar Vinzenz (Video) auch Anika Neipp und Prof. Matthias Anton bei der Produktion eines Trailers für die Big Band: Matthias Anton komponiert gemeinsam mit den Big Band-Mitgliedern ein Arrangement eines knapp zweiminütigen Songs. Die Studierenden sind per Videokonferenz zugeschaltet, begleiten den Entstehungsprozess und können sich kreativ daran beteiligen. „So lernen sie, wie aus einer Partitur eine Vorproduktion in einem Audioprogramm entsteht, die für ein sogenanntes Overdub (zu einer bestehenden Aufnahme wird eine weitere hinzugemischt) geeignet ist. Denn alle Big Band-Spieler gestalten auf ihren Instrumenten oder mit ihrer Stimme das Arrangement aus und dokumentieren dies per Video. Auf diese Weise entsteht ein schon lange geplanter Trailer für dieses Ensemble“, zeigt die Musikhochschule ein Beispiel für kreative Lösungen in der aktuellen Situation auf.