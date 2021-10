Proben laufen kurz vor der Premiere in Trossingen

Bärschs kleine Bühne zeigt von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Oktober, im Lindesaal Trossingen die Komödie „Zwei rechts, zwei links“ von Karl Wittlinger. Turbulente Szenen wechseln sich mit Dialogen in leisen Tönen ab. „Es gibt was zum Lachen und zum Schmunzeln. Boshaftigkeiten, aber auch zarte Gefühle sind in dieser spritzigen Komödie zu finden“, so eine Pressemitteilung. Vorstellungsbeginn: am Freitag und Samstag um 20 Uhr, am Sonntag, 10. Oktober, um 18 Uhr. Die Kassenöffnung ist eine halbe Stunde vorher, die Plätze sind nummeriert. Eintritt: 17 Euro, es gibt auch ermäßigte Karten, es gilt die 3G-Regelung. Vorbestellung: 07425/3275298, baersch.berg@gmxde.