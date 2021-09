Pro Nacht kommen 18 Laster mit Paketen am Amazon-Verteilzentrum an

Der Trossinger Gemeinderat hat das Amazon-Verteilzentrum in Meßkirch besichtigt. Im Mittelpunkt standen Fragen wie das Verkehrsaufkommen und die dortigen Arbeitsbedingungen.

Die Fraktionsvorsitzenden schauten sich nach den Diskussionen in den vergangenen Monaten das Verteilzentrum in Meßkirch an, das laut einer Pressemitteilung der Trossinger Stadtverwaltung deutlich größer sei als das geplante Verteilzentrum für Trossingen. „Dort kommen während der gesamten Nacht derzeit 18 Laster mit Paketen an. Diese Pakete werden (außerhalb der Stoßzeiten zu Weihnachten) im Zeitraum zwischen 10 und 12 Uhr vormittags in vier bis fünf „Wellen“ zu je 20 Minuten auf die Minivans verteilt.“ In Meßkirch würden pro Welle zeitgleich 80 Vans abgefertigt. Für Trossingen seien während normalen Paketaufkommens pro Welle 36 Vans vorgesehen, so die Pressemitteilung. Nach Schichtende käme ein Teil der Vans auf das Gelände zurück.

Mit Beschäftigter gesprochen

Den Gemeinderat habe insbesondere die Ausfahrtsituation in den öffentlichen Straßenraum interessiert. Auch habe sich die Möglichkeit ergeben, vor dem Werkstor - „mit Amazon unabgestimmt“ - mit einer Vorarbeiterin zu sprechen und sie nach ihrer Arbeitszufriedenheit zu befragen. „Sie äußerte sich sehr zufrieden, sowohl mit den Arbeitsbedingungen, als auch mit dem Lohngefüge“, heißt es in der Pressemitteilung.

Weiterhin habe der Gemeinderat die gesetzten Bäume begutachtet, „die überwiegend heimisch waren“. In Meßkirch initiiere Amazon unter den Mitarbeitern aktuell ein Blühwiesenprojekt. Auch die Zäune habe der Gemeinderat begutachtet. „Diese schließen unten ab und ermöglichen es zum Beispiel Hasen, Igeln und Füchsen nicht, das Gelände zu queren.“ Ob dies auf dem viel befahrenen Gelände wünschenswert sei, „bleibt im Rahmen des Beratungsprozesses für den Bebauungsplan dann noch zu diskutieren“, so die Mitteilung. Im Lauf dieser Woche finde eine Videokonferenz mit dem Bürgermeister der Stadt Meßkirch statt, in dem sich die Räte zum Thema Verkehr informieren wollten.