Praxis: Löhrschüler bauen Säulenpresse

Seit diesem Schuljahr nehmen 26 Löhrschüler und -schülerinnen aus den Klassen 9 und 10 am praxisorientierten Zusatzunterricht zum Erwerb einer erweiterten Ausbildungsqualifikation in der „Anton-Häring-Akademie für Aus- und Weiterbildung“ in Bubsheim teil. Außerdem findet dort ein fortlaufendes Mittwochspraktikum in angewandter Technik für weitere 20 interessierte Achtklässler statt. Gleichzeitig führt am selben Tag die Firma Heppler in Spaichingen für Schüler mit nachgewiesenen Vorkenntnissen in der Metallverarbeitung ein unentgeltliches Fortführungspraktikum durch.

Die Löhrschule ist froh darüber, dass die Anton-Häring-Akademie – eine von Altministerpräsident Lothar Späth im Beirat begleitete und von den Firmeninhabern finanzierte Bildungseinrichtung – ihren Schülern diese praxisnahe Ausbildung verfügbar macht. Der im Rahmen der Kooperation „Schule – Industrie“ durchgeführte Qualifizierungsunterricht für die Schüler der Entlass-Jahrgänge erfolgt samstags in drei Arbeitsgruppen in den großräumigen Lehrwerkstätten und bestens bestückten Seminarräumen der Akademie.

Der Gruppenunterricht gliedert sich in fachtheoretische und fachpraktische Teile. Die 26 Löhrschüler fahren mit einem gesponserten Schulbus morgens um 7.20 Uhr in Trossingen ab, der Unterricht und die Werkstattarbeiten beginnen um 8Uhr und enden um 12Uhr. Danach erhalten die Jungen und Mädchen ein kostenloses Mittagsmenü. Wohl gestärkt treten sie um 13Uhr ihre Rückfahrt nach Trossingen an.

Von der Planung bis zur Fertigstellung

Als Lernziel für dieses Qualifizierungsprojekt wurde das Thema „Herstellung einer Säulenpresse – von der Planung bis zur Fertigstellung“ ausgewählt.

Um die Werkrealschüler auf den von Wirtschaft und Industrie erwünschten Leistungsstand zu heben, hat die Akademie zusätzlich fünf Fachkräfte verpflichtet: Neben den für die Fachpraxis und die technische Umsetzung des Lehrstoffes verantwortlichen Ausbildungsleitern Uwe Reger und Günter Harwarth konnten die erfahrenen Lehrkräfte Gerhard Schopp und Franz Moosbrucker zur Vermittlung der fachmathematischen Kenntnisse gewonnen werden. Für die fachtheoretischen Unterweisungen ist der Technische Lehrer der Erwin-Teufel-Schule, Spaichingen, Franz Dreher, zuständig.

Die Unterrichtssequenzen für die Arbeitsplanung übernimmt der Technische Oberlehrer Winfried Vogel von der Ferdinand–von-Steinbeis–Schule Tuttlingen, während der Wissenschaftliche Lehrer und Oberstudienrat Edmund Burry von der Erich-Hauser-Gewerbeschule Rottweil im hochmodernen Computerraum den Unterricht in der fachgerechten Anwendung des CAD-Zeichnens erteilt. Verantwortlich für die reibungslosen Abläufe des Qualifizierungsvorhabens zeichnet der Personalleiter der Häring-Präzisionswerke, Robert Pemsel.

Die Schüler erhalten zur Festigung des Gelernten zusätzliche Hausaufgaben, zu deren korrekten Anfertigung gegebenenfalls die Lehrer der Löhrschule ihre Nachhilfe anbieten. Die Sorgfalt bei den Hausaufgaben fließt durchaus mit in die Endbewertung der Teilnehmer ein, weil auch die Aussage über die Verlässlichkeit Hauptbestandteil der Beurteilung sein wird.

Am Ende jeder Lernsequenz finden Klassenarbeiten statt. Ferner stehen die Schüler unter der diskreten Beobachtung, inwieweit sie sich als teamfähig zeigen und ob es eventuell Defizite im Verhalten zu korrigieren gibt. Nach drei Monaten findet eine Bewertungskonferenz statt, die darüber entscheidet, ob ein Schüler den Anforderungen der Akademie entspricht. Anfang Januar wurde konstatiert, dass alle 26 Löhrschüler weiterhin an der Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen dürfen.

Das begehrte Zertifikat zur erweiterten Ausbildungsqualifikation wird von Fachleuten nach einer Überprüfung vergeben, die aus der individuellen Auswertung der erbrachten Gesamtleistung besteht.