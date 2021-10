Populärste Mundharmonika aller Zeiten feiert Jubiläum

Das große vierjährliche WHF (World Harmonica Festival) musste coronabedingt abgesagt werden, doch mit einem einzelnen Live-Konzert sowie mit einer Sonderschau des Deutschen Harmonikamuseums kann ein ganz besonderes Mundharmonika-Jubiläum doch gefeiert werden. Das populärste Mundharmonikamodell aller Zeiten, die Hohner Marine Band, wird 125 Jahre alt.

Im Kesselhaus, der einstigen Energiezentrale der Firma Hohner, also auf dem Fabrikareal, wo Millionen von „Marine Bands“ hergestellt wurden, wird mit Steve Baker eine Ikone des Mundharmonika-Blues aufspielen. Das Live-Konzert geht am Sonntagmittag, 7. November, ab 12 Uhr über die Bühne.

Begleitend zum Jubiläumskonzert wird das Deutsche Harmonikamuseum im Obergeschoss des Kesselhauses eine passende, klingende Sonderausstellung präsentieren, die nur wenige Tage zu sehen sein wird: „125 Jahre Marine Band - Die populärste Mundharmonika der Welt und die Frühgeschichte des Blues“. Geöffnet ist sie am Samstag, 6. November von 13.30 bis 17 Uhr, am Sonntag, 7. November, 11 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag, 13. und 14. November, jeweils 13 bis 30 bis 17 Uhr.

Als Jakob Hohner 1896 das Patent für sein neuestes Mundharmonikamodell anmeldete, kann er sich kaum vorgestellt haben, welchen Einfluss dieses einfache, 10-kanalige Modell auf die zukünftige Entwicklung der populären Musik haben sollte. Be-nannt nach der Band der US Marine Corps unter der Leitung vom Marschmusikkomponisten John Philip Sousa, wurde die Marine Band schnell zum meistverbreiteten Musikinstrument der Welt und trug wesentlich zum wirtschaftlichen Aufstieg der Firma Hohner bei.

Obwohl sie ursprünglich für einfache Volksmusik konzipiert wurde, barg sie bisher ungeahnte Möglichkeiten in sich: Durch gezielte Änderungen des Mundhohlraumes konnte man den höheren Ton in jedem Kanal im Glissando modulieren. Dadurch erweiterten sich die musikalischen Einsatzmöglichkeiten enorm und die Marine Band wurde rasch in den verschiedensten Genres integriert. Besonders in der damals entstehenden Bluesmusik, aber auch im Folk, Country, Jazz und Pop fand sie ihren Einsatz. Dazu kam ihr unnachahmlicher Sound, der diese Stilrichtungen deutlich prägte und dazu führte, dass die Hohner Marine Band heute noch als der Maßstab für die diatonische Richter Mundharmonika gilt, die weiterhin große Beliebtheit unter führenden Spielern genießt.

Zu den bekanntesten Marine Band-Spielern gehören Little Walter, Sonny Terry und fast alle anderen Größen des Mundharmonika Blues, aber auch Folk-Ikone Bob Dylan und der Country Musiker Charlie McCoy.

Steve Bakers lange und innige Beziehung zur legendären Marine Band Mundharmonika hat ihn um die ganze Welt geführt und zu einem der einflussreichsten Harpspieler der Gegenwart gemacht. Seine Arbeit als Live- und Studiomusiker, Autor von wegweisenden Fachbüchern, Lehrer und Workshopleiter hat eine Generation von Nachwuchsspielern in vielen Ländern inspiriert und beeinflusst. Er ist seit 1987 außerdem bei Hohner als Berater tätig und hat viele der Entwicklungen dieser Zeit mitgestaltet. Sein neuestes Album „The Great Divide“ (TZ 1884) wurde mit seiner Band The LiveWires aufgenommen und unterstreicht seine Entwicklung als Songschreiber und Sänger, während sein unverkennbarer Harpstil nahtlos in den Band-Sound integriert wird.