Polizei verfolgt in Trossingen Unfallflüchtigen

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Straße Sandbruch einen Unfall verursacht und ist weitergefahren, ohne sich um den Schaden in unbekannter Höhe zu kümmern. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Opel auf der Christian-Messner-Straße und bog vermutlich zu schnell ab. Auf der schneebedeckten Fahrbahn geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun. Zeugen meldeten der Polizei das Kennzeichen. Kurz darauf fuhr der junge Mann erneut an der Unfallstelle vorbei, die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In einem Steinbruch hielt der 21-Jährige an. Er gab zu, den Unfall verursacht zu haben. Er hat keine Fahrerlaubnis.