Zu einem Überfall auf eine Tankstelle ist es am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, in der Berliner Straße in VS-Villingen gekommen. Nun sucht die Kriminalpolizei Villingen mit vorliegenden Fahndungsbildern nach dem derzeit noch unbekannten Täter des Überfalls.

Gegen 21.10 Uhr betrat ein etwa Anfang 30 Jahre alter, etwa 175 Zentimeter großer Mann mit blonden, kurzen Haaren, bekleidet mit auffälliger, blauer Trainingsjacke mit quer verlaufenden Streifen in den Farben rotbraun, dunkel und weiß auf Brust und Rücken sowie markanten Längsstreifen auf Schultern und Ärmeln mit dem Hersteller-Emblem auf weißen Grund die Tankstelle. Der Mann trug zudem weiße Addidas-Turnschuhe sowie eine Blue-Jeans und hatte ein Tuch oder einen Schal über den Kopf gezogen.

Unbekannter bedroht Angestellten mit einem Messer

Der Unbekannte, so die Polizei, begab sich sofort zu dem alleine in der mit einem Verkaufsraum ausgestatteten Tankstelle anwesenden Angestellten, bedrohte diesen mit einem gezogenen Messer und forderte mit russischem Akzent die Herausgabe von Geld. Mit erbeutetem Bargeld in Höhe von knapp über 500 Euro flüchtete der Täter anschließend zu Fuß aus der Tankstelle, überquerte die Berliner Straße und rannte weiter in Richtung Mannheimer Straße. Bei seiner Flucht hielt der Unbekannte kurze Zeit einen weißen Kanister in der rechten Hand, dem er sich kurze Zeit später entledigte.

Eine von der verständigten Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen wurden von Beamten der Kriminalpolizei Villingen und der Kriminaltechnik übernommen.

Nun sucht die Kripo Villingen mit vorliegenden Bildern der Videoüberwachungsanlage der überfallenen Tankstelle nach dem derzeit noch flüchtigen Täter.

Personen, die Angaben zu dem Überfall machen oder Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Villingen, Telefon 07721 / 601-0, oder auch mit der für sie zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (pz)