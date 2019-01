„Politik sollte mehr Geld in die Bildung investieren“

Gymnasiastin Kim Wacker hat selbst bereits einen Sommerkurs für die Deutsche Schülerakademie (DSA) besucht und weiß, wie das Förderprogramm abläuft. Mai Saito hat sich mit ihr darüber unterhalten.

Wie nimmst du deinen Schulalltag wahr, nachdem du auf der DSA warst? Gibt es in diesem Schuljahr für dich diesbezüglich grundlegende Unterschiede in deinem Empfinden?

Der Schulalltag unterscheidet sich schon stark von der DSA. Besonders die Arbeitsatmosphäre ist eine andere. Daher war es am Schuljahresbeginn nicht leicht für mich, mich wieder an den normalen Schulunterricht zu gewöhnen. Ich vermisse diese Energie und Motivation, die jeder einzelne Teilnehmer bei der DSA ausgestrahlt hat.

Hattest du den Eindruck, dass die anderen Teilnehmer dachten, sie seien die Elite?

Nein, die meisten nicht. Wir waren uns bewusst, dass die Teilnahme an der DSA nicht selbstverständlich ist. Daher haben wir es als Chance gesehen, um voneinander zu lernen und uns weiterzuentwickeln.

Wie denkst du, ist es möglich, dass auch sehr vielen anderen Schülern solche Möglichkeiten eröffnet werden?

Ich finde, dass die Politik in Zukunft mehr Geld in die Bildung investieren sollte. Es wäre toll, wenn das Programm der DSA erweitert werden könnte, damit noch mehr Schülerinnen und Schüler die Chance bekommen, an einer Schülerakademie teilzunehmen. Darüber hinaus sollten mehr Lehrer ihre Schüler auf die Akademie aufmerksam machen. Ein großes Problem aus meiner Sicht ist, dass viele Schülerinnen und Schüler, die Spaß an der DSA hätten, nicht wissen, dass es derartige Angebote gibt.

Könntest du dir vorstellen, noch einmal in irgendeiner Form bei der DSA mitzumachen?

Auf jeden Fall! Die „Akademieatmosphäre“ ist etwas ganz Besonderes, die ich unbedingt noch einmal spüren möchte.

Es ist toll, von Menschen umgeben zu sein, die ähnlich denken und fühlen wie man selbst. Ich würde während meinem Studium gerne als Kursleiter an einer Akademie teilnehmen, um den „Spirit“ der DSA weiterzugeben.