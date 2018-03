Platz für 125 Jungen und Mädchen

Jetzt soll es schnell gehen. Stadt und Gemeinderat Trossingen haben den Bau des Kindergartens Albblick im gleichnahmige Baugebiet auf den Weg gebracht. Der dann größte Kindergarten der Stadt soll etwas Entlastung in die angespannte Situation der anderen Einrichtungen bringen. Die Planungen orientieren sich am gesetzlich vorgeschriebenen Mindestmaß.

„Quadratisch, praktisch, gut“, sei die Planungen und eine Luxusausstattung werde es für die geplanten 3 Millionen Euro brutto auch nicht geben, stellte Bürgermeister Clemens Maier klar. Der Bau des Kindergartens sei „dringend notwendig“. Bereits seit fast zwei Jahren kommt die Stadt Trossingen nach einigem Bekunden kaum noch noch, wenn es darum geht, für alle Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren einen Betreuungsplatz anzubieten.

Weil der Kindergarten Villa Kunterbunt stark sanierungsbedürftig ist und sich diese Investitionen „wirtschaftlich nicht mehr lohnen“, soll die dortigen zwei Kindergartengruppen in den Kindergarten Albblick umziehen.

Ursprünglich hatten die Architekten mit der Stadt einen viergruppigne Kindergarten geplant, dann aber entschieden, gleich auf fünf Gruppen aufzustocken. „Damit wir nicht gleich wieder an die Kapazitätsgrenzen kommen“, so die Stadt. Die fünfte Gruppe könne, falls Bedarf bestehe, als Krippe laufen. Insgesamt 125 Jungen und Mädchen könnten hier betreut werden.

Wie groß der Druck der Stadt ist, ausreichend viele Kindergartenplätze zu schaffen, zeigt sich am geplanten Zeitfenster. Für den Kindergarten, der an der künftigen Nordrandstraße errichtet werden soll, wird der Bau der Erschließungsstraße zwei Jahre nach vorne gezogen. „Dann können wir schneller anfangen zu bauen“, so Ulrike Steinmann vom städtischen Bauamt.

Das zweigeschossige Gebäude, das vom Trossinger Architekturbüro Möller Klockow und Partner entworfen worden ist, „könnte im Osten um zwei weitere Gruppen erweitert werden“, so Architekt Andreas Klockow . Auf die Nachfrage von Gustav Betzler (Freie Wähler), wie ein solcher Anbau realisiert werden solle, erklärte der Experte: „Wir haben so geplant, dass alle Achsen aufeinander abgestimmt sind. Wir können Module anbauen.“

Jürgen Vosseler interessierte sich für den Sonnenschutz, schließlich hatten die Architekten betont, dass alle „hochwertigen Räume“ nach Süden ausgerichtet seien. Räume hingegen, die selten genutzt würden, wie Elternsprechzimmer und Lager, würden auf der anderen Gebäudeseite angesiedelt sein. „Wir haben das Dach und den Balkon rausgezogen, so dass ein Sonnenschutz entsteht. Ansonsten muss man mit Jalousien arbeiten“, so Andreas Klockow. Jügens Vosselers Sorge, die spielenden Kinder könnten von den künftigen Nachbarn als zu laut empfunden werden, versuchte Jochen Möller zu zerstreuen. „Für die Nordrandstraße ist sowieso eine kleine Lärmschutzwand geplant.“ Außerdem werde der Garten und das Gebäude selbst als Lärmpuffer dienen.

Ob der Kindergarten tatsächlich vom Sozialwerk, dessen Villa Kunterbunt dort einziehen soll, betrieben werden wird, sei noch offen, so Bürgermeister Clemens Maier. „Wir bauen betreiberunabhängig.

Willi Link (FDP) hofft darauf, dass „viele Eltern ohne Auto zum Kindergarten kommen werden“. Ausreichend viele Fahrradständer, aber auch Parkplätze plane die Stadt ein, so der Bürgermeister.