Pianist Volker Goll vergnügt mit alten Schlagermelodien

Die Ehrenamtskoordinatorin und Leiterin des Begleitenden Dienstes, Birgit Böckmann, hat mit ihrem Team Volker Goll, Pianist und ehrenamtlicher Musiker, ins Bethel eingeladen. Goll ist laut Pressemitteilung seit einigen Monaten als Ehrenamtlicher im Bethel tätig. Seine seither regelmäßigen Besuche, bei denen er „mit viel Freude und Respekt den Bewohnenden gegenübertritt sind jedes Mal eine Bereicherung für die Senioren“.

Sein Klavierkonzert war sehr gut besucht. Bewohner des Seniorenzentrums, Gäste aus der Tagespflege sowie Angehörige und Besucher hörten gespannt seiner Musik zu. Er präsentierte ein buntes Repertoire an Klaviermusik; besonders begeistern konnte Goll die Zuhörer mit bekannten alten Schlagermelodien wie „Über den Wolken“ oder „Kriminaltango“, die er gekonnt am Piano präsentierte. Talentiert spielte er auf und erntete reichlich Applaus.

„Musik regt bei Menschen aller Altersklassen die Sinne an“, so die Mitteilung. Somit sei eine solche musikalische Stunde eine „enorm wertvolle Aktivierung, gerade auch für Senioren, nicht nur in Form von Hören, sondern auch durch Erinnerungsarbeit“. Mit Musik, Melodien und Rhythmen werde an vergangene Zeiten und Ereignisse erinnert und das Nachdenken angeregt. Auch das Mitsingen bekannter Texte und das Reden darüber zeige, „wie nachhaltig und bedeutend Musik für Menschen mit dementiellen Veränderungen oder Einschränkungen ist und zudem das soziale Miteinander fördert“.

Böckmann sorgte mit ihrem musikalischen Nachmittagsprogramm im Rahmen des Aktivierungsangebots der Einrichtung wieder für einen vollen Saal im Bethel. Sie begrüßte alle Gäste und bedankte sich beim Pianisten.