Pfarrer Bastian verabschiedet sich von Trossingen

Mit einem Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Trossingen hat Pfarrer Michael Bastian Abschied genommen. „Das ist ein bewegender Tag für meine Frau Susan und mich“, betonte Bastian, der drei Jahre lang als Pfarrer in Schura tätig war.

„Am 12. September fliegen wir nach Boston zu unserer Familie. Drei Jahre lang haben wir Freud und Leid mit den Menschen hier geteilt bei Taufen, Konfirmationen, Trauerfeiern, Hausbesuchen, Jubiläen und Zuflucht bei Gott gesucht. 'Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau’“. Diese Worte aus dem 1. Korintherbrief stellte er in den Mittelpunkt seiner Predigt. Bastian hätte sich gewünscht, dass seine Zeit in Schura länger dauere. Er war vor drei Jahren wegen seiner Eltern nach Deutschland zurückgekehrt, die Eltern sind jedoch bald darauf gestorben. Nun kehrt Pfarrer Bastian aus familiären Gründen in die Vereinigten Staaten zurück.

„Sie haben mir großes Verständnis für meinen Entschluss entgegengebracht“, meinte er in seiner Abschiedspredigt und dankte für die gesegnete Zeit in Trossingen und Schura. Gott baue seine Gemeinde mit menschlichen Mitarbeitern, jeder mache beim Bau mit, auch er habe versucht, seinen Beitrag zu leisten. Er sprach auch über die schwierige Zeit des Lockdowns, wo man auf vieles habe verzichten müssen. Nun müsse man wieder Beziehungen pflegen, die Bindekraft weiter stärken, auch hier im gemeinsamen Gebet. Er dankte abschließend allen Mitarbeitern, er sei dankbar für die Weggemeinschaft in den drei Jahren.

Der geschäftsführende Pfarrer Torsten Kramer blickte zurück: Aus dem 8000 Kilometer entfernten heißen New Mexico sei Michael Bastian mit seiner Frau nach „Klein-Sibirien“ Schura gekommen – auch damals habe es geregnet wie auch jetzt zur Verabschiedung. Pfarrer Bastian habe viele Impulse gegeben und signalisiert, was ihm wichtig ist. Nicht alles habe verwirklicht werden können, es war nicht immer einfach mit uns, doch: „Du hast Deine Aufgabe super gemeistert“, so Kramer. „Auch Deine Frau Susan hat mit dem Gospelchor und dem christlichen Yoga Schwung und Enthusiasmus in die Gemeinde gebracht und gute Laune verbreitet. „Schade, dass ihr geht, Ihr werdet eine Lücke hinterlassen“.

Der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats Martin-Ulrich Messner meinte: „Es ist vieles passiert in den drei Jahren“. Die Jugendarbeit und die Konfirmanden-Arbeit lagen Dir sehr am Herzen.“ Auf die Probleme mit der Corona-Pandemie habe er als erster reagiert. „Michael Bastian hat uns vorgelebt, wie wichtig das Gebet ist“, so Messner und er wünschte ihm Gottes Segen für den nächsten Abschnitt.

Auch die Mitarbeiterin im Konfirmanden-Unterricht Lydia Gläser nahm in bewegenden Worten Abschied: Michael Bastian habe Wertschätzung für jeden Einzelnen gehabt, keiner sei außen vorgelassen worden.

Mit Geschenken wurden Michael und Susan Bastian von Pfarrer Torsten Kramer verabschiedet und Bastian versprach: „Wir nehmen die guten Wünsche ganz obenauf in unserem Gepäck mit“. Anschließend gab es im Chorraum noch einen kleinen Stehempfang und viele konnten sich noch persönlich vom Ehepaar Bastian verabschieden.