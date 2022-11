Petra Reichmann vom HSV Trossingen bei WM

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem ereignisreichen und erfolgreichen Sportjahr bildete die Teilnahme an der ISPU den letzten Prüfungstermin, bevor die beiden das Jahr noch „gemütlich“ ausklingen lassen können.

Mit dem Auto ging die Reise los, mehrere Stunden dauerte die Anfahrt bis zum weit entfernten Veranstaltungsort. Einen Tag nach Ankunft wurden die Startnummern sowie die Startzeiten ausgelost.

Am Freitag, 11. November ging es für die beiden bereits mit der ersten Gruppe in das Fährtengelände. Um 8.45 Uhr waren die beiden an der Reihe und besser hätte der Auftakt für die Prüfung für die beiden kaum laufen können. Nachdem beide eine ordentliche, saubere und überzeugende Arbeit auf der Fährte und an den Gegenständen zeigten, durften sie das Gelände mit 99 Punkten verlassen.

Am Samstag ging es dann in den Sparten B und C zur Sache. Am Mittag starteten die beiden zuerst in der Unterordnung. Leider hatten die beiden hier ein paar Patzer, die sie einige wichtige Punkte kosteten. Nachdem Xioux bei der Sitzübung ein Steh zeigte, gingen leider weitere Punkte beim Apportieren verloren. In Summe blieben den beiden am Ende der Vorführung noch 84 Punkte.

Kurz darauf musste Petra ihren Riesenschnauzer auch schon im Schutzdienst vorführen. Hier hatten die beiden dann wieder etwas mehr Erfolg und sicherten sich weitere 91 Punkte. In Summe schlossen die beiden die Prüfung erfolgreich und mit einem sehr guten Ergebnis von 274 Punkten ab. Am Ende reichte es den beiden mit diesen Punkten auf den sechsten Platz. Wir gratulieren den beiden recht herzlich zu diesem Erfolg.

Ebenfalls gratulieren möchten wir den anderen Teilnehmern, dem Deutschen Team und den diesjährigen Siegern: Weltmeister FH: Carola Klein mit Zwergpinscher Printe vom Alten Kramerhof und Weltmeister IGP: Dennis Bernsee mit Xaro von der Schönburg. Der Titel in der Mannschaftswertungen ging in beiden Sparten an Deutschland.