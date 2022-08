Petra Reichmann und Xioux erreichen den elften Platz

Petra Reichmann mit ihrem Hund Xioux vom Lindelbrunn vom Hundesportverein Trossingen hat erfolgreich an der VDH Deutsche Meisterschaft in IGP im Gebrauchshundesport in Coswig teilgenommen. Die Veranstaltung fand laut Mitteilung über das komplette Wochenende an insgesamt drei Prüfungstagen statt.

Bewertet wurden die Leistungen der Hundeführer und ihrer Vierbeiner von den Leistungsrichtern Frauke Ortmann (in der Fährte), SörenRoggenbau (in der Unterordnung) und Roland Seibel (im Schutzdienst). Als Schutzdiensthelfer wurden Dirk Schimank (Teil 1) und Achim Junghans (Teil 2) eingesetzt.

Insgesamt nahmen 55 Teams an der Veranstaltung teil. Bereits am Donnerstagabend fanden die Auslosungen der Startzeiten der einzelnen Teilnehmer statt. Petra Reichmann startete pro Prüfungstag in einer Sparte. Während sie am Freitag um 15 Uhr mit dem Schutzdienst ins Rennen ging, durfte sie am Samstag in der Unterordnung und am Sonntagvormittag in der Fährte vorführen.

Für die beiden lief die Prüfung insgesamt reibungslos ab. Am Ende verließen die beiden das Feld mit 90/96/89 (275) Punkten und erreichten den 11. Platz.