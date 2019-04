Peter Gromann ist neuer Weigheimer Narrenchef

Peter Gromann ist neuer Vorsitzender der Narrenzunft Weigheim. Er folgt auf Sven Becker, der nach zehn Jahren Tätigkeit als Vorsitzender und zuvor 13 Jahren als Vize-Vorsitzender sein Amt auf eigenen Wunsch niederlegte.

Gromann besitzt mit dem Wiegemer Hansel und dem Wiegemer Wolf beide Figuren der Zunft und erscheint alleine aus diesem Aspekt als eine geeignete Wahl. Seine Kandidatur kam jedoch überraschend. In der Versammlung sah es lange Zeit danach aus, dass das bisherige geschäftsführende Interimsduo Sonja Walter in der Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden und Thomas Hils als Kassierer die Vereinsgeschicke bis zur regulären Wahl im kommenden Jahr leiten wird.

In der Fasnetsaion war es ihnen gelungen, die Gemeinschaft innerhalb der Zunft weiter zu steigern und die Kameradschaft zu festigen. Ein reibungsloser Ablauf des Zunftabends und des tags darauf folgenden traditionellen Fastnachtsumzugs mit seinen tausenden von Hästrägern und Besuchern nutzten die Weigheimer Narren bestens dazu, um Werbung in eigener Sache und für den Ort zu machen.

Der Schwung der abgelaufenen Fasnachtssaison veranlasste die 110 Weigheimer Narren, im bevorstehenden Vereinsjahr einen Familienausflug für alle und eine Stippvisite zum Konstanzer Oktoberfest zu planen.

Zudem ist vorgesehen, in einer Brauchtumsveranstaltung der Herkunft, Tradition und Bedeutung der Wiegemer Hansel und Wölfe auf den Grund zu gehen. Ein Altershäs ist im Gespräch, das es der älteren Generation ermöglicht, ohne schweres Geschell und bei Bedarf ohne Maske an Umzügen mitzulaufen. „Unser Ziel ist es, dem Hansel als Traditionsfigur der Fasnet in Weigheim zu gesteigerter Popularität zu verhelfen“, bemerkte Kassierer Hils, der über einen Anteil von lediglich 20 Prozent Hansel sprach.

Neue Hansel sollen gewonnen werden

Einer, dem es gelingen kann, die junge Generation und weitere neue Hansel zum Mitwirken zu gewinnen, ist Lorenz Weißhaar. Mit seinen Reden als Abstauber am Dreikönigstag oder beim Rathaussturm am Schmotzige Dunschtig ließ er bereits mehrfach aufhorchen. Jetzt überraschte er die Versammlung mit seiner Kandidatur zum Hanselvertreter und löste Hubert Krupp in dieser Funktion ab. Krupp amtete während 23 Jahren in dieser Funktion.

Jugendwart Andreas Braun sorgte dafür, dass der Nachwuchs auf seine Kosten kam. So waren die Inline-Kurse im Sommer oder die Nikolausfeier bestens besucht. Neben den Wahlen von Gromann und Weißhaar wirkte der Ämtertausch zwischen Stefanie Dold als neue Beisitzerin und Andreas Uhl als neuer Materialwart wie eine reine Formalität. Die volle Zustimmung für zwei weitere Jahre erhielt auch Schriftführerin Miriam Götz. Einig war sich die Versammlung, die neuen Vorschriften gemäß den Datenschutzrichtlinien als Anhang an die Satzung anzufügen.

Vorsitzender Peter Gromann nannte als eines seiner Ziele, sich während seiner Amtszeit für eine Festigung der Dorfgemeinschaft innerhalb der örtlichen Vereine einzusetzen. Die Vorbereitungen auf das bevorstehende Dorffest bezeichnete er als eine günstige Gelegenheit dazu.