Peisbinokelturnier der Turngemeinde Schura

Zum 46. Mal waren Binokel-Freunde nach Schura eingeladen. 14 Damen und 25 Herren trafen sich in der Alten Turnhalle in Schura und spielten unter Leitung von Gunter Pfründer drei Runden um die besten Punktzahlen des Tages.

In der langjährigen Geschichte der TG Schura Preisbinokelturniere zählen 9053 Punkte, erzielt von Erwin Fechter, als Vereinsrekord. Ganz so viel Glück mit den Karten hatte der diesjährige Sieger Sven Heizmann nicht. Er erspielte in drei Runden stolze 8340 und war damit bester Binokel-Spieler des Abends. Den zweiten Rang erreichte Paula Müller mit 7640, gefolgt von Gottfried Schleinkofer mit 7470 Punkten. Wir gratulieren!

Altbekannte und auch einige neue Gesichter konnten an diesem Abend registriert werden und so ist es für die Veranstalter immer wieder überaus erfreulich, dass einige treue Teilnehmer weder weite Anfahrt noch späte Abendstunden scheuen. Am Rande sei noch bemerkt, dass derzeit Will Link mit 37 Teilnahmen den kleinen internen Rekord hält.

Auch die nicht ganz von Kartenglück gesegneten Spielerinnen und Spieler erhielten allesamt einen Preis und wer auf dem Preise-Tisch gut wählte, konnte auch dann noch einen guten Fang machen.