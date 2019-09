Pedelec-Fahrer stürzt in tiefen Graben

In einen drei Meter tiefen Graben einer Baustelle ist am Freitagabend in der Vogesenstraße ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer gestürzt. Der Mann war laut Polizei aus Unachtsamkeit zu Fall gekommen. Dabei geriet er über die Baustellenabsperrung und landete schließlich im besagten Graben.

Der Mann hatte trotz allem Glück. Er wurde nur leicht verletzt. Sein E-Bike musste er zunächst im Graben zurücklassen. Es war zu schwer, um es ohne Hilfsmittel zu bergen.