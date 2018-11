Patenkompanie sammelt in Trossingen

Am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag sammeln Soldaten der dritten Kompanie des deutsch-französischen Versorgungsbataillons in der Stadt Spenden für die Kriegsgräberfürsorge sammeln. Auch am Volkstrauertag am Sonntag wird wieder eine Abordnung der Patenkompanie Trossingens aus Donaueschingen Ehrenwache halten.

Noch am Wochenende hatte die Patenkompanie in Paris an den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs teilgenommen und Ehrengarde gestanden, als im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel und und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nahe Compiègne zwei Gedenktafeln enthüllt wurden. Direkt nach ihrer Rückkehr sind sie jetzt in Trossingen unterwegs: In zwei Zweierteams werden die Soldaten durch die Stadt ziehen, um Spenden zu sammeln.

Für die Patenkompanie sei diese Tradition in Trossingen ein „Anker in der Gesellschaft“, sagt Oliver Kügler, Kompaniechef dritten Kompanie des deutsch-französischen Versorgungsbataillons. Dass sie auch in diesem Jahr guten Anklang finden werden, davon ist er überzeugt. generell wachse die Akzeptanz der Leute gegenüber den Soldaten, so sein Eindruck. Nicht nur, dass die Menschen vermehrt Interesse an der Arbeit der Patenkompanie zeigen würden, es gebe auch immer wieder Bürger, die sich bedanken, erzählt Kompaniefeldwebel Maik Wittich.

Auch die Spendenbereitschaft in Trossingen ist hoch. 1655 Euro hätten die Soldaten 2017 gesammelt, berichtet Walter Haas, Ortsbeauftragter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Weitere 225 Euro hätten die Gäste auf dem Friedhof am Volkstrauertag gespendet. In diesem Jahr hat die Stadtverwaltung den Auftakt gemacht und 100 Euro unter den Rathaus-Mitarbeiterin gesammelt, die Bürgermeister Clemens Maier Haas am Montag überreicht hat.

Ehrenwache am Volkstrauertag

„Ich bin auch immer wieder erstaunt, wieviele Häuser dem Volksbund vermacht werden“, sagt Walter Haas. 2017 betrugen die Einnahmen des Volksbund-Verbands Südwürttemberg-Südbaden aus Nachlässen rund 237 000 Euro, aus Sammlungen 460 825 Euro. Während die Nachlass-Einnahmen schwanken, seien die Sammlungsergebnisse jedes Jahr fast stabil, so Walter Haas.

Dass es den Volksbund noch lange geben wird, davon ist er überzeugt. „Wir haben uns das Thema Europa auf die Fahnen geschrieben“, stellt er fest, und das bringe zahlreiche Aufgaben mit sich. Allein in Osteuropa seien 2017 Umbettungen organisiert worden, ergänzt Clemens Maier: „Da gibt es noch vieles aufzuarbeiten.“ Auch die Unterstützung von Menschen, die nach im Krieg gefallenen Familienangehörigen suchen, sei eine große Aufgabe für den Volksbund, so Walter Haas.

Auf mehr Interesse am Volkstrauertag als in den vergangenen Jahren hofft Haas im Hinblick auf die 100 Jahre Erster Weltkrieg. Das Thema sei in den Medien sehr präsent und rücke auch den Volkstrauertag mehr in den Fokus.

Am Sonntag werden rund zehn Soldaten der Patenkompanie Ehrenwache auf dem Friedhof halten. Im Anschluss sind sie traditionell bei der Trossinger Reservistenkameradschaft zum Essen eingeladen. Im Dezember folgt dann der letzte Termin in Trossingen für 2018: „Der Weihnachstmarkt ist unser Highlight zum Jahresende“, sagt Maik Wittich.