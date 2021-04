Pandemie vermiest Kindern im Raum Trossingen Erstkommunion

Als überaus schwierig hat sich in der Seelsorgeeinheit Trossingen, zu der Durchhausen und Gunningen gehören, die Vorbereitung auf die Erstkommunion gestaltet. Die Pandemie vermiest den Erstkommunionkindern die sonst übliche Vorbereitungszeit, die eigentlich von vielen unbeschwerten Begegnungen und Unternehmungen geprägt ist. Für Gemeindereferentin Ines Rabus ist die Kommunionsvorbereitung in der Pandemiezeit eine ganz besondere Herausforderung: Es können keine Gruppenstunden stattfinden und die für die Kinder dort so wichtigen Begegnungen vermissen nicht nur diese selbst, sondern auch die Familien.

Stattdessen erhalten die Erstkommunionkinder Aufgaben, die sie zu Hause erledigen. Der Kontakt erfolgt per E-Mail und Telefon. Weggottesdienste am Mittwochabend sollen etwas Gemeinschaft erlebbar machen. Selbst die Erstkommunion-Kerzen haben die Kinder zu Hause mit ihren Eltern gestaltet. Von Seiten der Diözese wurde ebenfalls empfohlen, die Vorbereitung der Kinder zuhause in der Familie zu gestalten und dort ihren Schwerpunkt der Vorbereitung zu legen. Die Diözese empfahl, Formate zu entwickeln, dass die Vorbereitung in der Familie gut gelingen kann. Sie sollte durch digitale Impulse und Angebote sowie durch Gottesdienste unterstützt werden. Ein Beichtgespräch haben alle Erstkommunionkinder vor Ostern mit Pfarrer Thomas Schmollinger geführt.

Internet und Telefonate können persönliche Begegnungen aber nicht ersetzen. Das zeigte sich in der Osternacht in der Theresienkirche. Es gab am Karsamstag einen extra Gottesdienst nur für die Erstkommunion-Kinder mit ihren Familien. Es war ein feierlicher Gottesdienst mit dem Zeichen der Tauferneuerung. Den Kindern stand die Freude, sich einmal zu treffen, ins Gesicht geschrieben.

Angesichts der Lage waren der geplante Elternabend im November zum Start und alle Vorbereitungs-Elternabende abgesagt worden. Wegen des Infektionsgeschehens hielten die Verantwortlichen in der Seelsorgeeinheit Treffen so vieler Haushalte für nicht verantwortbar. Daher muss Vieles auf schriftlichen und digitalen Wege erledigt werden, auch die Anmeldungen. Aufgrund dieser wären Kleingruppen gebildet worden. Ursprünglich war geplant, Ende Januar mit den Gruppenstunden zu beginnen, was die damalige Entwicklung verhinderte.

Die Erstkommunionsgottesdienste werden im kleineren Kreis gefeiert. Angesichts der Lage ist von allen Beteiligten Flexibilität und Improvisation gefordert. Nichts desto trotz wurde versucht, die Vorbereitung so effektiv wie möglich zu gestalten. Der erste Erstkommunionsgottesdienst wird am Sonntag, 11. April, in Trossingen gefeiert. Zwei weitere Feiern folgen im Juli.