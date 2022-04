Osterhase in Trossingen unterwegs

Am Gründonnerstag ist die Osterhasenfamilie der Werbegemeinschaft Trossingenactiv in der Stadt unterwegs gewesen. Die Hasen zogen ihren österlich geschmückten Bollerwagen vom Marktplatz zum Rudolf-Maschke-Platz und verteilten dort beim Trossinger Wochenmarkt Ostereier und Schokoladeneier. Danach wanderte die Hasenfamilie mit dem Bollerwagen die Hauptstraße entlang und beschenkte Kunden in den Trossingenactiv-Geschäften. Gegen Ende des Vormittags besuchten die Hasen den Schwabenpark und wanderten anschließend dieselbe Strecke zurück. Am Ostersamstag ab 9 Uhr ist die Hasenfamilie wieder auf derselben Strecke unterwegs.