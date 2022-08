Ortsseniorenrat spendet an Tafelladen

In der letzten Vorstandssitzung des Ortsseniorenrates hatte Pfarrerin Gabriele Großbach vom enormen Bedarf an Lebensmitteln im Tafelladen berichtet. Daraufhin wurde beschlossen, aus den Mitteln des Ortsseniorenrates dem Tafelladen eine bedarfsgerechte Spende zukommen zu lassen.

Die erste Lieferung wurde am Dienstag in Form von 600 Eiern an die Ladenleiterinnen Manuela Schwarzwälder und Melitta Jekel übergeben. Diese bedankten sich bei den beiden Vorsitzenden Rudolf Kratt und Walter Haas sowie dem Vorstandsmitglied Hans Herter. Nach dem Urlaub des Tafelladens wird der Ortsseniorenrat nochmals eine Eierlieferung überbringen.