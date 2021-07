Orgelsommer Schwarzwald-Baar 2021 startet am 1. August

Der Deutsche Musikrat hat die Orgel zum „Instrument des Jahres 2021“ ausgerufen. Aus diesem Grund haben sich Lehrende und Lernende der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen entschlossen, den „Orgelsommer Schwarzwald-Baar“ aus der Taufe zu heben. Fortgeschrittene Studierende des Fachs Orgel möchten ihre eigene Begeisterung für die Königin der Instrumente in die Region hinaustragen und werden sechs Orgelkonzerte in verschiedenen Kirchen der Region spielen. Zwischen dem 01. August und dem 26. September erklingen facettenreiche Instrumente in Königsfeld, VS-Schwenningen, Donau-eschingen, Villingen, Furtwangen und Rottweil.

Schirmherrin des „Orgelsommers Schwarzwald-Baar“ ist die baden-württembergische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Theresia Bauer. Der Trossinger Orgelprofessor Stefan Johannes Bleicher ist Künstlerischer Leiter der Konzertreihe. Ihn begeistert die Gastfreundschaft der Kirchengemeinden: „Wir haben überall nur offene Türen und begeisterte Unterstützung gefunden. Für unsere begabten jungen Organistinnen und Organisten ist es natürlich eine riesige Freude, an so schönen Orgeln und in so herrlichen Kirchen in unserer Region musizieren zu können. Sie haben sich mit großem Fleiß darauf vorbereitet, und werden hoffentlich vielen Menschen eine Freude mit ihrer Orgelkunst machen. Weil alle zusammen helfen – Musizierende, Kirchengemeinden und Hochschule –, können die Konzerte ohne Eintrittsgeld stattfinden und sind deshalb richtige Kulturgeschenke.“