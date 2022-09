Orgelsommer-Konzert in der Theresienkirche

Vier erfolgreiche Konzerte des zweiten Orgelsommers Schwarzwald-Baar in Villingen, Schwenningen, Donaueschingen und Furtwangen liegen hinter der Orgelklasse von Prof. Stefan Bleicher. Am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr macht die Konzertreihe der Trossinger Musikhochschule nun Station in der Theresienkirche Trossingen, teilt ein Sprecher der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen mit.

Markus Schmid, der gerade sein künstlerisches Masterstudium im Fach Orgel bei Professor Bleicher abgeschlossen hat und unter anderem bereits über einen Bachelor in Kirchenmusik verfügt, wird ein vielseitiges Programm an der jüngst sanierten Späth-Lenter-Orgel mit ihren 42 Registern präsentieren. Der gebürtige Karlsruher spielt Werke von Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Max Reger sowie Jehan Alain, so der Sprecher. Er nimmt das Publikum damit auf eine Zeitreise von der norddeutschen Orgelmusik des 17. Jahrhunderts über die Meisterschaft der mitteldeutschen Barockmusik von Bach bis hin zur deutschen Romantik von Franz Liszt, der Reger'schen Spätromantik und der französischen Klangwelt des 20. Jahrhunderts. Der Eintritt ist frei – ebenso wie beim abschließenden Konzert von Dirk Becker am 25. September in der Predigerkirche Rottweil.