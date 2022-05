Orgelmusik zur Marktzeit mit Karin Karle

In der Benediktinerkirche findet am Samstag, 11. Juni, um 11 Uhr die nächste Orgelmusik zur Marktzeit statt. Die Münstertäler Organistin Karin Karle spielt an der rekonstruierten Silbermann-Orgel Werke von Louis-Nicolas Clérambault und Johann Sebastian Bach.

Karin Karle ist Bezirkskantorin der Erzdiözese Freiburg und Kirchenmusikerin in St. Trudpert im Münstertal. Dort leitet sie die Konzertreihe „Konzerte St. Trudpert“. Als Organistin und Chorleiterin wirkt sie bei den Gottesdiensten in St. Trudpert und in Konzerten. Sie studierte Kirchenmusik in Freiburg. Zu ihren Lehrern zählten Prof. Z. Szathmáry (Orgel) und H.M. Beuerle (Chorleitung).

Der Eintritt zur Orgelmusik ist frei, Spenden für den Erhalt und Unterhalt der rekonstruierten Silbermann-Orgel sind herzlich willkommen.