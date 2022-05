Nachdem sich das Mundharmonikaspielen in Trossinger ebenso großer Beliebtheit wie das Akkordeonspielen erfreut, wird das Orchester Hohnerklang auch in diesem Jahr wieder die Trossinger Stadtmeisterschaft ausrichten, die in diesem Jahr am 8. und 9. Juli stattfinden. Austragungsort wird auch in diesem Jahr das Dr.- Ernst- Hohner- Konzerthaus sein. Bereits zum fünften Mal werden Kategorien für Mundharmonika und auch für Akkordeon angeboten.

Über 100 Kinder und Jugendliche nahmen jeweils in den letzten Jahren an diesem Ereignis teil. Auch in diesem Jahr hoffen die Organisatoren auf rege Beteiligung. Teilnehmen kann grundsätzlich jedes Kind oder jeder Jugendliche, der nicht älter als 20 Jahre ist. Trossinger Stadtmeister kann allerdings nur werden, wer in Trossingen wohnt oder eine der Trossinger Schulen besucht. Natürlich werden sich die Teilnehmer in verschiedenen Kategorien messen, Solisten- und Spielgruppenkategorien wird es in diesem Jahr jeweils im Bereich Mundharmonika und im Bereich Akkordeon geben.

Die jüngsten Solisten starten in der Kategorie bis Klasse 4, in der Kategorie Solisten der Klasse 5 bis 8 wird wieder der Stadtjugendmeister erspielt. In der Juniorensolistenklasse treten alle Spieler an, welche schon Stadtmeister sind oder die Klasse 8 überschritten haben. Bei den Duos und Spielgruppen gibt es den Wettbewerb für alle Spieler bis Klasse 4 und einen für Teilnehmer ab Klasse 5. Zusätzlich können in einer extra Kategorie Ensembles teilnehmen, bei welchen mindestens ein Harmonikainstrument mitspielt. Neu gibt es auch eine Kategorie für erwachsene Spielerinnen und Spieler. Neben den Wettbewerben wird es auch in diesem Jahr ein Rahmenprogramm geben. Bei der Siegerehrung bekommen alle Teilnehmer eine Urkunden, für die besten jeder Kategorie winken Sachpreise.

Die Wettbewerbe, die Rahmenprogramm und die Siegerehrung sind öffentlich. Alle Freunde der Mundharmonika und des Akkordeons sind herzlich zur Stadtmeisterschaft eingeladen. Interessenten für die Wettbewerbe die noch nicht über den Unterricht an den Schulen angemeldet wurden, können sich mit Kathrin Gass (E-mail: stadtmeisterschaft@hohnerklang.de ) in Verbindung setzten oder die Ausschreibung unter www.hohnerklang.de herunterladen. Anmeldeschluss ist der 5. Juni.